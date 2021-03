https://mundo.sputniknews.com/20210316/bruselas-concede-a-espana-otros-2870-millones-de-prestamo-para-costear-ayudas-al-empleo-1110024033.html

Bruselas concede a España otros 2.870 millones de préstamo para costear ayudas al empleo

"La Comisión Europea ha desembolsado hoy 9.000 millones de euros a siete Estados miembros en el marco del quinto tramo de la ayuda financiera a los Estados miembros con cargo al instrumento SURE. (...) España ha recibido 2.870 millones de euros", informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.Se trata del cuarto desembolso del programa SURE para España después de tres tramos de 6.000, 4.000 y 1.000 millones aprobados desde octubre de 2020.Con esta cantidad ya son 13.900 millones de euros recibidos por el Gobierno español de un crédito que asciende a un total de 21.300 millones.El programa europeo del SURE está destinado a financiar mediante créditos ventajosos el gasto de herramientas nacionales como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en España.Este mecanismo permite a los trabajadores españoles preservar el empleo cuando su empresa haya limitado o paralizado su actividad por las restricciones activadas para frenar la pandemia.Los créditos del SURE están destinados a mitigar el impacto del coronavirus en la economía nacional de los Estados miembros de la UE tras el gran desembolso público efectuado a causa de la crisis sanitaria.De esta última partida, los países que recibieron un mayor préstamo fueron Italia, con 3.870 millones, España, República Checa (1.000) y Croacia (510).El mercado laboral español se encuentra en una situación crítica con más de 4 millones de parados y 739.000 ciudadanos bajo el mecanismo de ERTE a cierre del mes de febrero.

crédito, desempleo, ue