https://mundo.sputniknews.com/20210330/el-universo-de-goya-implosiona-en-granada-con-lo-ultimo-en-tecnologia-inmersiva-1110593261.html

El universo de Goya implosiona en Granada con lo último en tecnología inmersiva

Goya y su obra desembarcan en Granada acompañados de toda la artillería tecnológica y artística para ofrecer un espectáculo inmersivo sin precedentes. La

2021-03-30T08:42+0000

2021-03-30T08:42+0000

2021-03-30T08:42+0000

pintura

exposición

museo

españa

francisco de goya

arte y cultura

Goya y su obra desembarcan en Granada acompañados de toda la artillería tecnológica y artística para ofrecer un espectáculo inmersivo sin precedentes. La exposición #INGOYA permanecerá en la ciudad nazarí durante tres meses coincidiendo con el 275 aniversario del nacimiento del pintor. Después, continuará su gira mundial. El Palacio de Exposiciones y Congresos acoge este evento artístico respaldado por Fundación 'La Caixa'. INGOYA reúne en formato digital más de mil imágenes de la obra de Francisco de Goya. Para obtener la mejor recopilación de obras de uno de los maestros de la pintura universal se ha contando con la colaboración de más de 20 museos de todo el mundo.Pero el contenido —la obra de Goya— es noticia por el formato en el que es expuesto. Olvídate de un lienzo enmarcado, de hecho, es el espectador el que se queda hecho un cuadro a medida que se sumerge en las salas y es abrazado por la obra del genial pintor.Se trata de una experiencia inmersiva de última generación que combina imágenes en gran formato, movimiento y permite pasear por la obra de Goya de una manera única, al compás de piezas musicales de clásicos como Albéniz, Falla, Granados o Boccherini. Para entrar de lleno en el universo goyesco hay 35 pantallas gigantes y 40 proyectores de alta resolución. Al frente de todo el instrumental tecnológico y artístico está un maestro de la narrativa visual. "Goya es un artista perfecto para llevar su obra a estos formatos tan modernos", cuenta a Sputnik desde Los Ángeles (EEUU) el videoartista Juan Decán.Decán es responsable de instalaciones y proyectos audiovisuales para las giras de U2 o Aerosmith, o para la Gala de los premios Emmy. Su formación como arquitecto le ha permitido erigir un peculiar andamiaje para contar historias, "sobre todo ensamblando el arte con una buena narrativa en espacios únicos, eso es lo que permite una experiencia absoluta como la de #INGOYA".Arte cabalgando entre siglosCuando combinamos a un maestro de la pintura como Goya con un artista tan contemporáneo e inclasificable, nos preguntamos cómo surge la mezcla y dónde están los riesgos. Tengamos en cuenta que Goya pintó para enmarcar, pero nada sabía de la inmersión 360 grados ni de la alta resolución o el audiovisual de hoy. La exposición está estructurada en una Sala Didáctica, donde se introduce al visitante en la vida y obra de Goya para que a continuación llegue a la Sala Emocional, donde toda la tecnología teje la magia del relato de Decán. "Basándome en la historia de España cree esta secuencia, no queríamos que fuera cronológica, pero lo cierto es que la obra de Goya es un relato de la historia española". Para el Director Creativo de #INGOYA las pinturas del maestro aragonés han sido un vehículo inmejorable, dado su carácter "teatral", lejos de ser "obras estáticas". ¿Estamos ante el ocaso del museo tradicional?La aparición de la tecnología consigue llevar cuadros del XVIII y XIX a una nueva dimensión narrativa. ¿Es el fin del lienzo enmarcado en la sala del museo que contemplamos de pie? Para Decán no hay duda de que "va a haber una nueva manera para el espectador de enfrentarse a la pintura. Pero son relatos complementarios, una alternativa, no suplen ni devalúan el mensaje original. Mi deseo es que quien salga de #INGOYA se muera de ganas por ir al Prado a empaparse de la obra original de Goya".No obstante, para Decán —que cuenta con un largo historial de colaboración con pintores y artistas vivos– es cierto que los museos deben buscar nuevas formas para atraer a públicos cada vez más jóvenes, "hay que conseguir despegarlos de sus pantallas, si el arte inmersivo consigue que un museo sobreviva, bienvenido sea".Y sobre las visiones pesimistas ante esta invasión tecnológica y del audiovisual, señala a otras crisis que se ha vivido a lo largo de la historia con disrupciones en la expresión, como la pérdida de la caligrafía cuando llegó la máquina de escribir.De hecho, la respuesta está en el propio Goya, quien ya alteró el valor de la obra existente como presente con su propia creación, a partir de la creación de sus célebres grabados, que no eran una pieza única.Lo que sí asegura esta exposición de Goya, en la que podremos apreciar detalles ínfimos de sus grabados a gran tamaño gracias a la resolución digital, es que la pieza verdaderamente única sea el propio visitante, "ya que la percepción de la obra cambia en función de su ubicación en la propia sala". Por cierto, a pesar de estar celebrando el nacimiento del creador de los Desastres de la Guerra, no se alarmen, la inmersión está calculada a los parámetros actuales y la exposición contará con un sistema COVID-Free, con acceso máximo para 120 personas sin que haya que tocar pantallas ni monitores.

2021

pintura, exposición, museo, francisco de goya, arte y cultura