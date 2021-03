https://mundo.sputniknews.com/20210330/brasil-enfrenta-la-mayor-conmocion-en-las-fuerzas-armadas-en-decadas-1110635707.html

Brasil enfrenta la mayor conmoción en las Fuerzas Armadas en décadas

Brasil enfrenta la mayor conmoción en las Fuerzas Armadas en décadas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atraviesa por uno de los peores momentos de su mandato, tras la renuncia este 30 de marzo de los comandantes del

2021-03-30T22:05+0000

2021-03-30T22:05+0000

2021-03-30T22:05+0000

telescopio

covid-19

ministros

renuncia

crisis política

fuerzas armadas de brasil

jair bolsonaro

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1110635681_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_73731915735d5b7ccaff5ad8ffd319e9.jpg

Brasil enfrenta la mayor conmoción en las Fuerzas Armadas en décadas La renuncia de los altos cargos militares dejó en evidencia la profunda crisis que vive el país, con seis ministros depuestos y la grave situación sanitaria por la pandemia.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atraviesa por uno de los peores momentos de su mandato, tras la renuncia este 30 de marzo de los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en plena crisis sanitaria por la pandemia. Este lunes 29, el mandatario había relevado a seis ministros, entre ellos el de Defensa, general Fernando Azevedo, y el de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo.El doctor en Ciencias Políticas, Guillerme Simoes Reis, dijo a Sputnik que Bolsonaro quería que las Fuerzas Armadas "lo apoyaran más" en sus políticas sanitarias, y eso no ocurrió. "Azevedo [exministro de Defensa] no lo respaldó como pretendía", afirmó. "Bolsonaro quería realizar algunas intervenciones militares en los Estados", como consecuencia de la pandemia, agregó.Por su parte, el analista internacional Danilo Silvestre dijo que los cambios realizados por el mandatario fueron muy importantes. "La población percibe que las Fuerzas Armadas no están queriendo participar en este momento de una aventura de golpe de Estado", señaló.Brasil presenta casi 314.000 muertes por coronavirus y registró más de 12,5 millones de contagios.Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

аудио, covid-19, ministros, renuncia, crisis política, fuerzas armadas de brasil, jair bolsonaro, brasil