El jefe de Roscosmos comparte una foto satelital del incidente en el canal de Suez

"El superportacontenedores todavía está encallado", comentó en la publicación.

En la foto, tomada a las 10:59 de la mañana del 28 de marzo, se pueden observar en detalle tanto el propio buque como varias embarcaciones a su alrededor. Asimismo, muestra varias granjas situadas en la costa del canal:La nítida imagen rápidamente acumuló cientos de me gusta y decenas de comentarios en la red social. Asimismo, fue compartida más de 100 veces.Hasta el momento, más de 320 barcos están esperando poder atravesar el canal bloqueado. La compañía japonesa Shoei Kisen Kaisha, propietaria del Ever Given, expresó su esperanza de que el barco sea reflotado este fin de semana.

