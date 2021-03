https://mundo.sputniknews.com/20210311/bielorrusia-en-riesgo-de-ser-eliminada-de-eurovision-por-una-cancion-politizada-1109834132.html

Bielorrusia, en riesgo de ser eliminada de Eurovisión por una canción "politizada"

GINEBRA (Sputnik) — La Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) condicionó la participación de Bielorrusia en el concurso musical... 11.03.2021, Sputnik Mundo

Además, según los organizadores, las recientes reacciones a la canción pueden desprestigiar Eurovisión.La EBU notificó a la emisora de radio y televisión bielorrusa BTRK que la canción no puede ser elegida para la competición."Exigimos que hagan todo lo necesario para presentar una versión modificada o una nueva canción que cumpla con las reglas del concurso", dijo la EBU y advirtió que "el incumplimiento acarreará la descalificación".El grupo Galasy ZMesta se hizo famoso por las canciones satíricas sobre los líderes de la oposición bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, Pável Latushko y María Kolésnikova.El líder del grupo, Dmitri Butakov, no excluyó que Bielorrusia renuncie a participar en Eurovisión este año, pues "el hockey sobre hielo ya nos lo quitaron"."Sospecho que no modificaremos nada y todo termina allí", comentó a Sputnik.El cantante indicó que es la emisora nacional BTRK la que tomará la decisión definitiva.En enero la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF, por sus siglas en inglés) trasladó todos los partidos del Mundial de Hockey de 2021 desde Minsk por motivos de seguridad, basándose no solo en la situación de tensión política en el país, sino también en la propagación del coronavirus.En Bielorrusia continúan las protestas por el escrutinio de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, que otorgaron el sexto mandato a Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994.La oposición bielorrusa denunció numerosas irregularidades electorales y exigió una repetición de los comicios, opción que Lukashenko descartó.

