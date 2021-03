https://mundo.sputniknews.com/20210326/lideres-de-principal-fuerza-hondurena-de-izquierda-llaman-a-fortalecer-la-unidad-1110447169.html

Líderes de principal fuerza hondureña de izquierda llaman a fortalecer la unidad

Líderes de principal fuerza hondureña de izquierda llaman a fortalecer la unidad

(Amplía a partir del subtítulo) Managua, 26 mar (Sputnik).- Los dos líderes de la principal fuerza de oposición en Honduras, Partido Libertad y Refundación

Por el mismo medio, su esposa y virtual candidata presidencial por Libre, Xiomara Castro, anunció una gira nacional para construir la unidad de esa fuerza política."A partir del 15 de abril iniciaré las giras en todo el país para construir la unidad y la próxima victoria; no van a poder dividir al Partido Libre los que hoy apoyan a la dictadura. ¡Hasta la victoria siempre!", proclamó la ex primera dama y candidata a la jefatura del Estado hondureño en los comicios de 2013.En las elecciones primarias de los tres principales partidos políticos de Honduras, Castro contó con el apoyo de seis de los nueve movimientos internos de Libre y a esta fecha solo falta la proclamación oficial de su candidatura por el Consejo Nacional Electoral (CNE).Según el último conteo del ente electoral, la precandidatura de Castro consiguió 251.358 votos, el 79,68% de la boletas en las urnas de Libre, muy separada de sus contendientes, Nelson Ávila, que con 39.432 votos logró el 11,17% de adhesiones; Carlos Reina, que obtuvo 17.330 votos, equivalentes al 4,91%; y Wilfredo Méndez, que tuvo 14.993 votos, 4,25%.AlianzasEl 18 de marzo, el expresidente Zelaya (2006-2009) salió al paso a los primeros rumores con tintes divisionistas y aseguró que la candidatura de esposa era innegociable.En ese momento circuló la noticia de que Juan Barahona, subcoordinador nacional de Libre, habría dicho que Castro de Zelaya estaría dispuesta a hacer alianzas con el candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal, quien desde un primer momento encabezó las la votación de esa fuerza de centro derecha.El miércoles, los medios locales informaron que los precandidatos de Libre Nelson Ávila y Wilfredo Méndez habían firmado una alianza por la presidencia con Luis Zelaya, del Partido Liberal, y con el ex candidato presidencial Salvador Nasralla.A Luis Zelaya el CNE le concede 187.045 votos (34,97%) de esa organización, afiliada a la Internacional Liberal, mientras que Rosenthal suma 262.246 papeletas (49,03%).Nasralla es un presentador de televisión derrotado en los comicios generales de 2013 y 2017 por el actual mandatario Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional.En su aval político figura la fundación en 2011 del Partido Anticorrupción, cuarto en los comicios de 2014 y parte de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, segunda en 2017.

