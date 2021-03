https://mundo.sputniknews.com/20210322/por-que-demoran-tanto-los-resultados-de-las-elecciones-primarias-hondurenas-1110289158.html

¿Por qué demoran tanto los resultados de las elecciones primarias hondureñas?

Según los resultados preliminares que se conocen hasta el momento, Xiomara Castro es la candidata de oposición que ha cosechado la mayoría de los votos en las elecciones internas y primarias, con más del 80% de las adhesiones dentro del Partido Libertad y Refundación (Libre).Este partido que ha tomado la delantera nació apenas en 2011 y proyecta su sombra sobre Juan Orlando Hernández, el presidente actual que fue electo por el conservador Partido Nacional y que se ha mantenido dos períodos en el poder, a pesar de que la Constitución del país prohíbe la reelección presidencial. Junto a ellos, en el tercer lugar en adhesiones está el Partido Liberal, que se fragmentó tras la crisis política que vivió el país con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, que había sido electo presidente por este partido. Las elecciones primarias o internas funcionan como una "primera vuelta", ya que en Honduras no existe la figura del balotaje, la segunda votación que se lleva a cabo entre los dos candidatos más votados en la primera, cuando ninguno ha obtenido la mayoría requerida. Así, aunque las primarias ordenan a los candidatos dentro de cada partido, tienen ciertas dificultades de funcionamiento para el ejercicio democrático.Para conocer más sobre ellos, Sputnik conversó con el hondureño Gerardo Torres Zelaya —no está vinculado al expresidente Manuel Zelaya Rosales— quien es el secretario internacional del Partido Libertad y Refundación (Libre) y director de su instituto de formación política e ideológica. El tercer partidoCualquiera que repase el ambiente político reciente hondureño sabrá que el país caribeño ha vivido una profunda crisis en la última década. Comenzó con el golpe de Estado en 2009 y provocó la salida del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales. La caída del Zelaya que había sido electo por el Partido Liberal y su expulsión del país, provocaron la intervención de otros presidentes latinoamericanos. Dos años más tarde, en 2011, Juan Manuel Santos, el entonces presidente colombiano, y Hugo Chávez Frías, su par venezolano, firmaron junto a Porfirio Lobo Sosa, presidente de Honduras en esa fecha, el llamado Acuerdo de Cartagena de Indias. Además de facilitar el retorno de Zelaya Rosales y otros miembros de su Gobierno al país, el Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras permitió que el Frente Nacional de Resistencia Popular —que se manifestaba en las calles como resistencia al golpe— ganase su inscripción como partido político para competir en las elecciones del año 2012, en las que triunfó por primera vez Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional, en medio de acusaciones de fraude. Desde entonces, el antiguo partido de Zelaya se partió y una parte de sus integrantes fundó el Partido Libertad y Refundación (Libre) en el año 2011, conformando una nueva fuerza de izquierda dentro del panorama político hondureño. Así, Libre su sumó al Partido Liberal y el Partido Nacional, como una tercera fuerza política en Honduras. "En las elecciones primarias de 2012 y generales de 2013 participamos sin tener conexión ni nadie dentro del aparataje electoral. En las elecciones de 2016 y 2017 tampoco lo tuvimos, hasta que en 2019, tras una lucha que duró cuatro meses de estar casi todos los días en la calle y con duros enfrentamientos con la policía, se logró que se incorporase a Libre en los aparatos electorales y que se reforme la ley electoral", explicó Torres a este medio.Sin censo ni leyLos órganos electorales básicos de Honduras son el Registro nacional de las personas y el Consejo Nacional electoral, el gran conductor del proceso eleccionario en el país caribeño. También está el Tribunal de Justicia Electoral, dónde se dilucidan las denuncias por irregularidades y crímenes electorales. Según el secretario de internacionales del Libre, a pesar de la renovación en estas instituciones, la nueva ley electoral quedó demorada sin ser aprobada en el Congreso local. La fuente explicó que el nuevo censo de votantes del país no llegó a concretarse antes de las elecciones primarias, pero que se identificó que existen 500.000 votos de personas que ya están muertas, además del millón de hondureños que han salido del país tras la crisis de 2009. "Le llamamos el Censo del fraude porque demostramos que es irregular y que no se puede partir de un censo distorsionado para realizar las elecciones. Esperamos corregir ambos para las generales de noviembre", expresó Torres Zelaya a Sputnik.Las demorasEl político señaló que otro elemento que explica la tardanza en el proceso de conteo y en el escrutinio de la votación y refiere al hecho que tres días antes de los comicios del domingo 14 de marzo de 2021, fue desmontado el sistema de recepción y procesamiento de información de las actas electorales del país. "Tuvimos que montar un nuevo sistema de recepción y procesamiento de datos casi al mismo tiempo que estaban siendo las elecciones el domingo, eso explica por qué cinco días después apenas se tiene el 30% de las actas electorales escrutadas", señaló la fuente desde Honduras. Explicó que las dilaciones han generado nervios y preocupación en el país, ya que se decidió no realizar un proceso de transmisión rápida de datos, para evitar la generación de tendencias falsas durante el proceso de conteo. Sin embargo, para el integrante del principal partido de oposición en el país, las elecciones primarias fueron masivas, "las primarias más emocionantes en la historia de este país". Dado que las personas son fácilmente identificables en el momento de la votación primaria, —ya que cada partido tiene un cuarto de votación propio—, la oposición suele registrar un voto menor que el oficialismo, porque, según Torres, existe discriminación desde el Gobierno hacia los votantes de sus filas políticas. Sin embargo, los resultados parciales conocidos hasta el momento señalan que la candidata a la presidencia de Libre, Xiomara Castro, se proyecta con una votación más nutrida que el resto de los candidatos de los otros dos partidos en juego. Torres explicó que en Libre tenían calculado que necesitaban cosechar 50 votos por mesa electoral receptora para ubicarse nuevamente en el umbral de los 400.000 votos, como los que tuvieron en su primera elección interna. Sin embargo, la información que tienen hasta el momento indica que Libre obtuvo entre 80 y 100 votos por mesa, lo que duplica sus expectativas.

