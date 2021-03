https://mundo.sputniknews.com/20210325/es-el-libro-que-meghan-temera-preparan-una-biografia-reveladora-de-la-duquesa-de-sussex-1110426519.html

"Es el libro que Meghan temerá": preparan una biografía reveladora de la duquesa de Sussex

"Tom no se anda con rodeos y es terriblemente minucioso en su investigación. No dejará piedra sin remover", escribió el medio.

"Tom no se anda con rodeos y es terriblemente minucioso en su investigación. No dejará piedra sin remover", escribió el medio.Detalló que Bower ha acordado un enorme adelanto de seis cifras. Después de varias ofertas, la editorial Simon & Schuster, una de las mayores de Estados Unidos, ha comprado los derechos.Bower empezará a escribir el libro el año que viene y pasará los próximos 12 meses recopilando pruebas y hablando con los amigos, enemigos y socios de la estrella y su marido, el príncipe Harry. Asimismo, entrevistará a los familiares de la duquesa, incluido su padre Thomas Markle.El periodista de investigación suele colaborar estrechamente con sus protagonistas, pero en este caso se le ha dejado perfectamente claro que esto no será una opción con Meghan, según ha dicho la fuente a The Sun."Teniendo en cuenta los acontecimientos de las últimas semanas y meses, este libro será dinamita; él cree que esto es solo la punta del iceberg y que saldrán más cosas en los próximos 12 meses", enfatizó.A principio de marzo, los duques de Sussex concedieron una entrevista a la periodista estadounidense Oprah Winfrey, durante la cual la pareja hizo varias afirmaciones sensacionales.Meghan afirmó que un miembro de la familia estaba preocupado por la posible piel oscura de su hijo Archie y dijo que el personal de palacio se negó a ayudarla cuando reveló que tenía pensamientos suicidas durante su embarazo. La duquesa también acusó al palacio de perpetuar falsedades sobre la pareja. El príncipe Harry, por su parte, dijo estar muy molesto porque ningún miembro de la familia se pronunció contra el trato "racista" que la prensa británica da a Meghan.Tom Bower es conocido por sus biografías no autorizadas, cuyos temas van desde multimillonarios y celebridades hasta políticos y miembros de la realeza.

