"Todos cometemos errores": el padre de Meghan reacciona a las confesiones de su hija

"Ella no me perdió, hizo una declaración diciendo que me perdió, pero no me perdió, yo siempre estaba allí para ella y ahora estoy aquí para ella si ella me quiere. Todos cometemos errores, pero yo nunca he jugado al billar desnudo ni me he vestido como Hitler como lo hizo Harry", dijo Markle refiriéndose a los episodios más escandalosos de Harry durante su viaje a Las Vegas hace unos años y la polémica vestimenta que llevó Harry durante una fiesta cuando tenía 20 años.