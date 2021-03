https://mundo.sputniknews.com/20210322/un-cura-revela-que-harry-y-meghan-markle-mintieron-sobre-su-boda--1110259850.html

Un cura revela que Harry y Meghan Markle mintieron sobre su boda

Un vicario del Reino Unido desmintió la afirmación de Meghan Markle de que ella y el príncipe Harry se casaron en secreto en su patio trasero varios días antes... 22.03.2021, Sputnik Mundo

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica

gente

meghan markle

príncipe harry

boda

En su controvertida entrevista televisiva, la duquesa de Sussex le dijo a Oprah Winfrey que en realidad se casaron tres días antes de su muy publicitada ceremonia en mayo de 2018."Así que, los votos que tenemos enmarcados en nuestra habitación son de nosotros dos en nuestro patio trasero con el arzobispo de Canterbury", añadió la duquesa.Su marido confirmó que solo habían estado ellos y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en el jardín de Nottingham Cottage, donde tuvo lugar la ceremonia real."Meghan es estadounidense, no lo entiende", explicó el vicario Mark Edwards quien se había puesto en contacto con la oficina del arzobispo para "obtener algo de claridad" sobre la política de la iglesia, según el periódico local The Chronicle.Edwards afirmó que un empleado del Palacio de Lambeth, la residencia oficial del arzobispo, le dijo que "Justin no celebra bodas privadas". Concedió que "Justin tuvo una conversación privada con la pareja en el jardín sobre la boda, pero puedo asegurar que no se celebró ninguna boda hasta el evento nacional televisado".Sospecha que lo que hicieron fue intercambiar las promesas que habían escrito ellos mismos, o, probablemente, fue un simple ensayo.La Iglesia de Inglaterra exige que haya dos testigos en las nupcias para que sean válidas, y las ceremonias deben celebrarse en "un lugar de culto certificado" que permita al público "un acceso sin restricciones" para que se puedan presentar objeciones.

