Vacunas Sputnik V estarán disponibles para Paraguay a fines de marzo

(Amplía a partir del cuarto párrafo) Montevideo (Mesa Américas), 25 mar (Sputnik).- Un lote de la vacuna rusa contra el covid-19, Sputnik V, estará disponible

Sin embargo, el diplomático ruso no precisó la cantidad a ser recibida ni si en las fechas mencionadas las vacunas estarán en tierra paraguaya o estarán disponibles para ser retiradas de Rusia.El ministro de Salud paraguayo, Julio Borba, afirmó pasado ante diputados que una nueva partida de Sputnik V llegaría al país a comienzos de abril.La vacuna Sputnik V consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo en el adenovirus humano recombinante tipo 5.El medicamento se administra en dos dosis, con un intervalo de 21 días.A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna rusa, que confirmaron una seguridad y eficacia de 91,6%. Restricción de circulaciónEl Gobierno de Paraguay decidió este miércoles restringir fuertemente la circulación en el país desde este 27 de marzo hasta el 4 de abril, durante la Semana Santa, para evitar una mayor propagación del COVID-19.Huttemann detalló que habrá excepciones para quienes cumplen funciones impostergables como los servicios de salud pública y privada, quienes trabajan en asistencia de personas con discapacidad o de cuidados.También se encuentra dentro de las excepciones los comercios esenciales como los supermercados, despensas y farmacias, que los comercios no esenciales continúen trabajando durante las 24 horas en la modalidad a domicilio vía delivery, así como los locales gastronómicos en la misma modalidad.El jefe de Gabinete explicó que "la idea de este decreto es ralentizar el ritmo de los contagios y darles un respiro al sistema de salud que en este momento está en un momento crítico".Variante brasileña y récord de muertesPor su parte, el ministro de Salud Pública, Julio Borba, confirmó durante la conferencia de prensa que la presencia de la variante brasileña de COVID-19 del país.El ministro resaltó que Paraguay se encuentra en "un momento crítico y la única manera de mitigar esta situación es disminuyendo las interacciones sociales y cumplir todos los protocolos".Borba adelantó que este miércoles el reporte diario sobre el COVID-19 tendrá un nuevo récord con 51 muertes por la enfermedad, según consigna el medio local Última Hora.El récord anterior se había registrado el martes 23 con 49 fallecimientos en un día.

