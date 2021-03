https://mundo.sputniknews.com/20210324/sanchez-no-ve-razonable-llegada-de-turistas-mientras-los-viajes-estan-limitados-en-espana-1110355001.html

Sánchez no ve razonable llegada de turistas mientras los viajes están limitados en España

Sánchez no ve razonable llegada de turistas mientras los viajes están limitados en España

"No me parece razonable como no le parece razonable a ninguna autoridad competente. Lo que estamos trasladando a todos los ciudadanos es que se queden en sus

2021-03-24T11:13+0000

2021-03-24T11:13+0000

2021-03-24T11:19+0000

españa

pedro sánchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/18/1110355654_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_343750ec90677035c2ae71c4fbe69fe2.jpg

"No me parece razonable como no le parece razonable a ninguna autoridad competente. Lo que estamos trasladando a todos los ciudadanos es que se queden en sus casas", dijo Pedro Sánchez desde el Congreso de los Diputados, donde este 24 de marzo se celebró una sesión de control al Gobierno.En concreto, Sánchez pronunció estas palabras tras una pregunta del diputado Aitor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que interpeló al presidente sobre la llegada de turistas extranjeros, una cuestión que a su modo de ver causa "perplejidad" entre la población."Las autoridades sanitarias nos piden un último esfuerzo de cara a Semana Santa. Se apela a no viajar. Hay un cierre perimetral. Pero mientras tanto, franceses, alemanes e italianos campan a sus anchas en Madrid, Barcelona o Donostia", señaló Esteban.Pedro Sánchez respondió recordando que "la Comisión Europea ya dijo hace meses que el cierre de fronteras no garantiza la no transmisión del virus"."Este es un debate que arrastramos desde el inicio de la pandemia. España sigue las recomendaciones de la Unión Europea, que han sido mantener abiertas las fronteras para viajes intracomunitarios evitando los viajes no esenciales", añadió."Esto es lo que está haciendo España: mantenemos las fronteras de la Unión Europea abiertas, exigimos PCR negativas las 72 horas antes y que aquellos franceses o alemanes que vengan a España tengan las mismas restricciones que el resto de compatriotas", insistió.

/20210310/turistas-extranjeros-si-y-nacionales-no-la-paradoja-perimetral-de-espana-en-semana-santa-1109733538.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

pedro sánchez