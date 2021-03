https://mundo.sputniknews.com/20210324/rusia-sostiene-que-eeuu-negocia-con-los-talibanes-posponer-la-retirada-de-sus-tropas-1110355110.html

Rusia sostiene que EEUU negocia con los talibanes posponer la retirada de sus tropas

"Entiendo que los estadounidenses mantienen conversaciones con los talibanes para resolver ese asunto. Al parecer buscan quedarse unos meses más, y que los

"Entiendo que los estadounidenses mantienen conversaciones con los talibanes para resolver ese asunto. Al parecer buscan quedarse unos meses más, y que los talibanes no consideren esto como un incumplimiento de los acuerdos y lancen ataques", dijo Kabúlov a Sputnik.El 29 de febrero de 2020, Estados Unidos y el movimiento Talibán firmaron un acuerdo de paz en Catar que contempla la retirada gradual de las tropas norteamericanas y otras medidas para restablecer la paz.El Gobierno de Joe Biden dejó en suspenso los planes del expresidente Donald Trump (2017-2021) para una rápida retirada de Afganistán y encargó lo que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, describió como "una rigurosa revisión interinstitucional de la situación", que incluye todas las opciones relevantes teniendo en cuenta las posibles consecuencias de cualquier acción.El mes pasado, los talibanes advirtieron que dispararán a cualquier estadounidense que permanezca en Afganistán después del 30 de abril. Actualmente el Pentágono tiene 2.500 militares desplegados en el país centroasiático.Kabúlov, también responsable del segundo departamento del Ministerio de Exteriores de Rusia para Asia, subrayó que la retirada o la permanencia de las tropas estadounidenses no tiene ya ninguna relevancia.Moscú, señaló el enviado, no ve cambios significativos en la política de Washington respecto a Afganistán con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan el movimiento talibán y, desde 2015, ISIS (autodenominado Estado Islámico, también prohibido en Rusia).Las negociaciones de paz entre el Gobierno afgano y los talibanes que se llevan a cabo desde mediados de septiembre de 2020 en Doha no han derivado hasta ahora en una reducción de la violencia.Estados Unidos invadió Afganistán en octubre de 2001 con el pretexto de la lucha contra el terrorismo tras los atentados de septiembre de ese mismo año en suelo norteamericano.

