https://mundo.sputniknews.com/20210324/maradona-practico-su-famoso-gol-de-la-mano-de-dios-antes-del-partido-con-inglaterra-1110384176.html

Maradona practicó su famoso gol de la 'mano de Dios' antes del partido con Inglaterra

Maradona practicó su famoso gol de la 'mano de Dios' antes del partido con Inglaterra

En los cuartos de final de la Copa Mundial de 1986, Maradona utilizó su mano para golpear el balón ante Peter Shilton después de que el centrocampista inglés

2021-03-24T18:48+0000

2021-03-24T18:48+0000

2021-03-24T18:48+0000

estilo de vida

diego maradona

argentina

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108916/20/1089162002_0:894:2047:2045_1920x0_80_0_0_30005de7c30a1c41c7f8fc8327a270d5.jpg

En los cuartos de final de la Copa Mundial de 1986, Maradona utilizó su mano para golpear el balón ante Peter Shilton después de que el centrocampista inglés Steve Hodge enganchara el balón hacia su propia portería.Varios jugadores ingleses apelaron a los árbitros, pero el gol no se anuló. A continuación, Maradona marcó su segundo gol del partido que llegó a conocerse como el Gol del Siglo.Inglaterra perdió aquel partido por 2-1. Solo logró descontar con un gol de Gary Lineker marcado en el minuto 81. "No me sorprendió cuando marcó de esa manera contra Inglaterra. Lo decía en serio. Pude sentir alguna duda en la celebración de su gol, y lo insinuó cuando nos abrazamos. Dijo: 'Para el saque inicial, rápido'. Tenía algunas dudas (sobre si se mantendría). Corrí de regreso muy rápido", señaló el exdelantero.El astro argentino sufrió una descompensación y falleció tras un paro cardiorrespiratorio en su casa del municipio de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020.

/20201130/que-herencia-deja-el-astro-argentino-diego-maradona-1093669785.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

diego maradona, argentina, deportes