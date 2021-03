https://mundo.sputniknews.com/20210323/unas-20-victimas-en-espana-y-170-en-el-mundo-los-legionarios-de-cristo-nombran-a-sus-violadores-1110314461.html

Los Legionarios de Cristo revelan en un informe la identidad de parte de sus sacerdotes acusados de cometer abusos sexuales y violaciones en España y el mundo.

Los Legionarios de Cristo, organización religiosa fundada en 1941 por Marcial Maciel Degollado en Ciudad de México, publicó el 22 de marzo un documento en el que hace públicos los nombres de sus clérigos acusados de perpetrar abusos sexuales a menores. Se detallan casos de pedofilia cometidos en diversos países desde la fundación de esta congregación. Aunque muchas de las identidades están codificadas con números atendiendo a las leyes de protección de datos en cada Estado, otras tantas resuenan por primera vez, como los exsacerdotes Óscar Turrión y Timothy Meehan, español y estadounidense, respectivamente. El Informe Anual 2020. Verdad, justicia y sanación calcula que unos 170 menores de edad a nivel global fueron objeto de abusos sexuales desde 1941 hasta la actualidad a manos de 27 religiosos. Entre todos ellos destaca el propio Marcial Maciel, con unas 60 víctimas en su haber. En paralelo a este informe, la congregación confiesa que Maciel y otros cinco clérigos perpetraron este tipo de delitos contra una veintena de menores en España, sin especificar la cifra, en su mayoría con anterioridad a 1970. De estos seis curas, dos ya han fallecido (el propio Maciel). Sobre tres de ellos, que ya no residen en España ni ejercen su ministerio, siguen incoados sendos procesos canónicos en el marco de un plan de seguridad, según la congregación. Las víctimas en todo el mundo fueron "en su gran mayoría" varones adolescentes de entre 11 y 16 años, se especifica en el documento, donde también se incide en el proceso de "reparación y reconciliación" iniciado con unas 50 de ellas. Los nuevos casos, en AméricaLa información recogida en el Informe Anual 2020 no es exactamente nueva; simplemente actualiza los datos ya incluidos en el documento anterior, el Informe 1941-2019, con la inclusión de seis nuevas denuncias cursadas en 2020 que refieren presuntos casos de pederastia acaecidos entre 1970 y 2013. En la lista los delitos están agrupados por países. Algunos sacerdotes están repetidos, al acumular denuncias en dos o más Estados. Es el caso del mexicano Vladimir Reséndiz, denunciado en Venezuela luego de ser trasladado allí a raíz de las primeras denuncias en Italia. Fue condenado a seis años y medio de prisión por abusar de menores en un seminario del norte del país transalpino.En EEUU los casos registrados exhiben cuatro nuevos nombres, el del español Óscar Juan Turrión Pablo entre ellos. Aunque colgó los hábitos en 2017 tras confesar que llevaba una doble vida con una mujer con la que había tenido dos hijos, en 2019 fue denunciado por primera vez por abusar a principios de los años 90 de un estudiante en el Colegio Apostólico de la Inmaculada Concepción en New Hampshire. Entre los nuevos nombres revelados destaca en la lista de Chile José Luis Díaz Atilano (cometió abusos con ocho niños mientras dirigía el Colegio Zambrano en la capital) y el irlandés John O'Reilly, pedófilo cuya víctima tenía tan solo seis años. México es el país cuya lista histórica es la más extensa. Allí figuran con nombre y apellidos solo los sacerdotes denunciados públicamente por las víctimas. Como Fernando Martínez, que abusó sexualmente de ocho niñas en un colegio de Cancún entre 1991 y 1993. O el español José María Sabín, que incluso abusó de un compañero de hábitos (el ya mencionado Vladimir Reséndiz, que a su vez posteriormente violó a menores) en el mismo seminario de Ciudad de México donde en los años 80 el clérigo Antonio Rodríguez Sánchez violó a un niño de 12 años.Una exigencia de las víctimasLa publicación de la identidad de los agresores sexuales venía siendo uno de los requerimientos recurrentes de las víctimas a la congregación. Su nuevo director, el estadounidense John Connor, parece así atender a sus demandas mediante este gesto, enmarcado también en la necesidad de afrontar el oscuro pasado de la Legión. Se da la circunstancia de que Connor está acusado de encubrimiento de casos de abuso y acoso sexual durante la etapa en que fue el director territorial de la orden en EEUU.En su último informe los Legionarios de Cristo aseguran no haber recibido denuncia alguna contra alguno de sus clérigos por delitos de esta naturaleza con posterioridad a 2016. De los 1.380 miembros ordenados sacerdotes desde 1941, la orden religiosa cuantifica en un 2% el total de implicados en casos de pederastia y abusos sexuales. El documento también da cuenta de las actuaciones de la congregación en 2020 para resarcir a las víctimas mediante "ayudas económicas y terapéuticas puntuales" con el fin de "reparar de algún modo el sufrimiento causado". Para 2021, el objetivo antepuesto es "establecer un programa independiente para la reparación económica de las víctimas" y determinar los casos de encubrimiento y negligencia grave.

