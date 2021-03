Sputnik imparte un taller a gran escala para una universidad boliviana

"Creo que sea como sea, no importa a dónde va el desarrollo de la civilización y las tecnologías, la radio como un medio de comunicación no va a morir. La comunicación en la radio supone un diálogo entre dos personas, un diálogo ininterrumpido que tiene su atracción y su validez. La radio, como una especie de teatro, no va a morir porque transmite emociones y un ser humano no puede vivir sin emociones. La radio siendo un organismo vivo que te devuelve a tu posición de un ser humano y te hace recordar que eres un ser humano con todas tus prioridades", destacó Sújov.