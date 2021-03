https://mundo.sputniknews.com/20210323/moscu-perjudico-sus-relaciones-con-bruselas-por-el-trato-ofensivo-que-recibio-borrell-1110326008.html

"Moscú perjudicó sus relaciones con Bruselas por el trato ofensivo que recibió Borrell"

"Moscú perjudicó sus relaciones con Bruselas por el trato ofensivo que recibió Borrell"

Borrell llegó a Moscú el pasado 4 de febrero con el objetivo declarado de transmitir la posición de la UE y aclarar la visión de Rusia sobre el futuro de las

Borrell llegó a Moscú el pasado 4 de febrero con el objetivo declarado de transmitir la posición de la UE y aclarar la visión de Rusia sobre el futuro de las relaciones. Bruselas sostiene que la expulsión de tres diplomáticos de los países europeos durante la visita del alto representante comunitario para la política exterior pone en relieve que la parte rusa no desea mejorar la situación."El trato brindado al alto representante de la UE tenía una apariencia ofensiva. Rusia perjudicó sus propios intereses: quedó claro que Moscú no está dispuesto a hacer concesiones y, por lo tanto, empujó a los países de la Unión Europea a una mayor cohesión", dijo el experto.Biscop afirmó que al término de su visita, Borrell constató que las autoridades rusas no estaban interesadas en "revertir la tendencia negativa" en sus relaciones con la UE, y que "Rusia no ha cumplido con las expectativas, al no convertirse en una democracia moderna".Según el experto, se evidencia que Moscú no está dispuesto a dialogar con Bruselas sobre derechos humanos y libertad de prensa.Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la tarea de Borrell en Moscú "consistió en montar una flagelación pública, que estaba minuciosamente preparada", pero su plan no resultó exitoso, porque "la parte rusa propuso debatir asuntos reales, desde los problemas hasta las perspectivas de desarrollo".

