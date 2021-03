https://mundo.sputniknews.com/20210323/la-empresa-espanola-acciona-es-investigada-en-mexico-por-lavado-de-dinero-1110295948.html

La empresa española Acciona es investigada en México por lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México investiga a la empresa española Acciona Energía, una de las socias de Odebrecht, que ha sido señalada de... 23.03.2021

La acusación señala que la empresa mexicana Enerxiza Wind, vinculada con el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es investigada por presuntas actividades relacionadas con el lavado de dinero. En 2016, en el marco de la reforma energética aprobada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, Acciona Energía se asoció con Enerxiza Wind para obtener una licitación para la construcción y operación del parque eólico El Cortijo. La intención era generar un centro de generación de energía limpia que tiempo después sería vendido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Sin embargo, para ese entonces, Acciona ya había sido acusada por prácticas de corrupción en América Latina a través de sus filiales. En Bolivia, una de sus subsidiarias fue cancelada por el Banco Mundial por echar a andar un esquema de corrupción. De igual forma, es señalada en Ecuador y España por presuntas prácticas fraudulentas. "Es importante la discusión sobre energía eólica que existe en el país hoy en día, impulsada por algún despacho en particular. Tiene que ver con un acto en donde no se están buscando energías limpias, sino cómo generar mejores esquemas de negocios para un grupo político en particular", expresó Santiago Nieto, titular de la UIF. El caso del gobernador de TamaulipasLa investigación de la UIF, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), apunta al caso del parque eólico El Cortijo, localizado en Tamaulipas, el cual fue operado a través de una empresa mexicana que fungió como pantalla. El proyecto de El Cortijo es el quinto parque eólico de Acciona México y uno de los primeros en ponerse en marcha en el marco de la pasada reforma energética. Se comenzó a construir en 2017 y se concluyó en 2018. Se trata de una instalación de 168 megavatios (MW) de potencia, con una inversión de 235 millones de dólares. De modo tal que, las investigaciones de la UIF se derivan de las indagaciones en torno al caso del mandatario estatal Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en las que se detectaron operaciones de presunto lavado de dinero por parte de Baltazar "N". Según el expediente de la UIF, Baltazar "N", quien forma parte del círculo cercano al gobernador de Tamaulipas, es accionista de una empresa inmobiliaria, relacionada con implementar esquemas de corrupción para la venta de un inmueble en Santa Fe, propiedad García Cabeza de Vaca. Acciona Energía, además de ejecutar cinco proyectos de parques de energías renovables en México, construyó el distribuidor vial de Ixtapaluca, en el Estado de México, y la Central Hidroeléctrica San Rafael, en Nayarit.En el sector inmobiliario construyó el Corporativo Parque Reforma, ubicado en Polanco, Ciudad de México. De igual manera, edificó un condominio de alta gama Playamar Tres Cantos en Acapulco, Guerrero, y el desarrollo inmobiliario Parque Reforma en Cumbres Santa Fe en la capital mexicana.Además, se sabe que una de las empresas familiares de Francisco Javier García Cabeza de Vaca adquirió el ejido de la Retama, el cual se encuentra a unos cuantos kilómetros del parque eólico El Cortijo.

