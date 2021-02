https://mundo.sputniknews.com/20210225/los-pormenores-del-caso-del-gobernador-mexicano-cabeza-de-vaca-acusado-de-crimen-organizado-1109188981.html

Los pormenores del caso del gobernador mexicano Cabeza de Vaca, acusado de crimen organizado

La Fiscalía General de la República Mexicana solicitó a la Cámara de Diputados el retiro de la inmunidad al gobernador del estado norteño de Tamaulipas... 25.02.2021, Sputnik Mundo

La información fue dada a conocer públicamente por el diputado oficialista Ignacio Mier Velazco, quien se desempeña como presidente de la Junta de Coordinación política de la Cámara baja, así como coordinador del grupo parlamentario del gobernante partido Morena. El pedido de desafuero y juicio desató la respuesta del acusado, Francisco García Cabeza de Vaca, así como de los principales representantes de su facción política, el Partido Acción Nacional, acusando que el hecho es el inicio de una supuesta "cacería de brujas" del presidente Andrés Manuel López Obrador, operado por su Fiscal General, Alejandro Gertz Manero. De fondo de este conflicto, se proyectan las próximas elecciones estatales en Tamaulipas que se celebrarán el 6 de junio de 2021 y también, acusaciones desde distintos frentes que envuelven al gobernador panista García Cabeza de Vaca.La "grilla" políticaUna hora y media después de publicada la misiva recibida en la Cámara de Diputados, el gobernador de Tamaulipas negó la existencia de los delitos y acusó que tras el pedido de desafuero, hay una maniobra política para perjudicar su imagen y la de su partido.Veinte minutos más tarde, lo mismo refirió la cuenta oficial del Partido Acción Nacional.A la mañana siguiente, durante su tradicional conferencia de prensa, el asunto fue atendido por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal Gertz Manero.El mandatario mexicano rechazó los señalamientos de acusación de persecución política hechos en su,contra aunque sostuvo que "no somos tapadera de nadie"."La instrucción que tienen los servidores públicos del Gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía, que es la encargada de investigar y atener estos asuntos", dijo López Obrador en la mañana de este miércoles el 24 de febrero. El fiscal Gertz Manero abundó que el motivo de haber apelado a este mecanismo —llamado Declaración de procedencia— es el carácter público que tiene al implicar al Congreso. Este jueves 25 de febrero la Fiscalía ratificará su solicitud de la Declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados. El Fiscal explicó que enviará para ellos las pruebas que recabó sobre las acusaciones hechas contra el gobernador García Cabeza de Vaca. A partir de su análisis, dijo, el pleno de los diputados federales deberá definir si la Fiscalía tiene o no elementos suficientes para iniciar un proceso judicial en contra del titular del Gobierno de Tamaulipas. Múltiples acusacionesDe la misiva publicada por el diputado Mier Velazco pueden extraerse pocos datos de la información que sostiene la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR). A la par, García Cabeza de Vaca es uno de los personajes de la oposición política que ha sido reiteradamente cuestionado por múltiples frentes. Según puede leerse en la carta fechada este 23 de febrero de 2021, la agente del Ministerio Público de la Federación Elizabeth Alcántar Cruz, adscrita a la Unidad especializada de investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda, forma parte de la investigación.La misma se funda en "la probable comisión" de tres delitos: delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita; y defraudación fiscal equiparada. Sin embargo, no se sabe hasta el momento cómo comenzó esta investigación, ni a ciencia cierta quién ni cómo presentó las denuncias que le dieron origen. El medio Animal Político refirió que, según sus fuentes, existen tres denuncias formales contra el Gobernador García Cabeza de Vaca que fueron presentadas por la Unidad de inteligencia financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República: dos de ellas radicadas ante la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada (Seido) de fechas 28 de julio y 27 de noviembre, ambas de 2020.Además, sus fuentes refirieron una tercera, presentada por la UIF ante la Fiscalía de Combate a la Corrupción, el 22 de enero de 2021. Por otro lado, por medio de La Jornada, se supo que en la Cámara de Diputados se conocía la existencia de una denuncia contra García Cabeza de Vaca presentada por particulares, por el delito de enriquecimiento ilícito por 951 millones de pesos mexicanos. Según el matutino mexicano, la denuncia señala un mecanismo de triangulaciones financieras, por medio de una empresa fantasma vinculada al Gobernador de Tamaulipas. Además, Francisco García Cabeza de Vaca fue señalado en las declaraciones a la FGR que hizo Emilio Lozoya, el expresidente de PEMEX extraditado a México a comienzos de 2020. Allí aparece señalado como uno de los legisladores beneficiados con sobornos para aprobar la llamada Reforma Energética, que abrió la privatización de la extracción del crudo en México durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.#CabezaDeNarco, tendencia en TwitterLas redes, a su vez, no tardaron en reaccionar. A pesar de que Cabeza de Vaca usó Twitter para rechazar las acusaciones en su contra, en poco tiempo la plataforma se inundó de los tuits etiquetados con #CabezaDeNarco.

