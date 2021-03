https://mundo.sputniknews.com/20210323/cientificos-espanoles-disenan-la-primera-mascarilla-biodegradable-del-mundo-altamente-eficaz-1110300943.html

Científicos españoles diseñan la primera mascarilla biodegradable del mundo altamente eficaz

A la espera de su aprobación por el regulador de la UE, las mascarillas diseñadas por un laboratorio del Instituto de Agroquímica y Técnica Alimentaria... 23.03.2021, Sputnik Mundo

El verdadero avance en la confección de esta prenda de protección diseñada por el equipo de investigadores de José María Lagarón, radica en el carácter biodegradable de sus componentes, hechos con materias primas naturales y plásticos de origen microbiano, que con el paso del tiempo podrían transformarse en agua y en dióxido de carbono (CO2). Es decir, su desecho sería más respetuoso con el medio ambiente. Las nuevas mascarillas, cuya versión no biodegradable ya está comercializada bajo el nombre de Proveil, serán fabricadas por Bioinicia, una empresa asociada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y ofrecerán un poder de filtración de aerosoles del 99%. El gramaje (diámetro de fibra) es unas 60 veces más fino que la fibra convencional, por lo que cabe hablar de un filtro compuesto por nanofibras. Estas ofrecen mayor protección frente a pequeñas partículas en suspensión, como bacterias y virus. Al igual que en su predecesora no biodegradable, la filtración es mecánica, a diferencia de otras mascarillas confeccionadas con otros materiales más tradicionales (como el Meltblown Polipropileno), que aportan filtración electrostática. Esto significa que será más duradera, pues la filtración tradicional pierde propiedades producto de la humedad de la respiración, que disipa las cargas que atrapan los aerosoles. Las mascarillas no biodegradables únicamente están disponibles a través de la página web de Proveil, se agotaron en 10 días la primera vez que salieron a la venta y no ha sido extraño ver con ellas a miembros del Gobierno y de la Casa Real.El filtro de la biodegradable también presenta un componente viricida que permite inactivar el coronavirus pasadas dos horas con un 98% de eficacia. Los científicos aconsejan desinfectar la mascarilla con un gel hidroalcohólico en formato pulverizador. Su protección será 10 veces mayor que sus competidoras. Las nuevas mascarillas biodegradables tendrán también una vida útil de 16 horas (las FPP2 tradicionales tienen ocho y las quirúrgicas solo cuatro).

