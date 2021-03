https://mundo.sputniknews.com/20210322/foto-viral-un-escolar-danes-ensena-el-dedo-medio-al-posar-con-la-primera-ministra-1110257945.html

Foto viral: un escolar danés enseña el dedo medio al posar con la primera ministra

Un escolar danés se ha vuelto el centro de una controversia en su país. El joven de 15 años enseñó el dedo medio al posar para una foto con la primera ministra... 22.03.2021, Sputnik Mundo

La imagen de la reciente visita de la política a una escuela en Selandia ha sido compartida en sus redes sociales, aparentemente, sin que Frederiksen y sus asesores se dieran cuenta de que uno de los alumnos hacía un gesto insultante a sus espaldas.Al parecer, no todos estaban igualmente felices con la visita. Justo a la derecha de la primera ministra, se puede ver a un muchacho llamado Nick Larsen con el dedo medio extendido hacia la cámara.Si bien puso de relieve que no estaba particularmente contento con la visita de Frederiksen, Larsen dijo que creía que la foto se estaba tomando para su clase y no para compartirse a nivel nacional."No tenía ni idea. Fueron mi hermana y mis amigos quienes me hicieron saber que de repente estaba por todos lados", detalló el joven.Sin embargo, enfatizó que tiene "libertad de expresión, como todos los demás".Asimismo, Larsen admitió que "no es fan de Frederiksen y de lo que hace".

