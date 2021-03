https://mundo.sputniknews.com/20210322/exministra-de-salud-de-peru-niega-que-el-presidente-avalara-vacunacion-secreta-de-excanciller-1110278159.html

Exministra de Salud de Perú niega que el presidente avalara vacunación secreta de excanciller

Exministra de Salud de Perú niega que el presidente avalara vacunación secreta de excanciller

LIMA (Sputnik) — La exministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, negó que el presidente de ese país, Francisco Sagasti, haya consentido la vacunación secreta... 22.03.2021, Sputnik Mundo

La semana pasada, la excanciller, vacunada en secreto con dosis destinadas para los ensayos clínicos del laboratorio chino Sinopharm, afirmó que su inmunización contó con el visto bueno del mandatario, habiendo estado él al tanto de ese proceso irregular.El jefe de Estado ha rechazado esta versión, afirmando que nunca supo de vacunaciones indebidas de altos funcionarios y que tampoco aprobó ninguna.Este 22 de marzo la extitular de Salud afirmó que "que realmente diría", si fuera el caso, que el presidente aprobó la vacunación de la excanciller, pero no puede hacerlo pues no "no recuerda" ninguna anuencia en favor de parte del jefe de Estado.A la fecha, Perú registra 50.198 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.466.326 infectados.

covid-19, vacunación, perú