Segunda ola de COVID-19 "es una posibilidad concreta" en Argentina

BUENOS AIRES (Sputnik) — La ministra de Salud argentina, Carla Vizzotti, reconoció en conferencia de prensa el viernes que la segunda ola de COVID-19 en el... 20.03.2021

Respecto a la preparación para minimizar el impacto de esa segunda ola, la ministra aclaró que este año "el partido se juega en el territorio, no en las camas de terapia intensiva", ya que el sistema de salud se amplió al máximo.En ese sentido, precisó que el objetivo es la identificación temprana del virus, y en caso de un aumento de casos, "disminuir la circulación de personas en forma transitoria sosteniendo las actividades productivas, comerciales y económicas".A su vez volvió a pedir que se desalienten los viajes al exterior y el turismo "ante el riesgo individual y sanitario de introducir una nueva variante del virus"."Queremos minimizar el ingreso de nuevas cepas, estamos trabajando en un corredor seguro para las personas que ingresan al país", dijo y recordó que "las fronteras para extranjeros siguen cerradas" desde el 24 de diciembre pasado.Entre las medidas, figuran el fortalecer el estudio de PCR al ingresar al país, la declaración jurada y el control del cumplimiento de los 10 días de aislamiento desde el resultado de la prueba.VacunasRespecto a las vacunas, en la reunión se evaluó darle prioridad a la aplicación de la primera dosis para lograr la protección de una mayor cantidad de personas y favorecer la inmunización de los mayores de 60 años, dice un comunicado del Ministerio de Salud.La ministra explicó que, en función de la evidencia disponible, se está evaluando "diferir la segunda dosis unos meses pero no dejar de aplicarla", lo cual no tiene consecuencias en el efecto de la vacuna e "incluso en algunos casos ha demostrado que es más eficaz".Según la nota oficial, países como Reino Unido y Canadá decidieron diferir la segunda dosis, y en el caso británico se observó la reducción de las internaciones y muertes en un 90% en personas mayores de 60 años con una sola inyección.Vizzotti señaló que actualmente el objetivo del plan de vacunación es bajar la mortalidad ya que "ningún país ahora está vacunando la cantidad de personas necesarias para eliminar la transmisión".Además, dijo que el país está a la espera de la aprobación de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años para fortalecer la inmunización de este grupo.La directora nacional de Epidemiología, Analía Rearte, presentó datos sobre la pandemia en el país que señalan que el 85% de los casos se concentró en los menores de 60 años mientras que el 83% de los fallecidos tenían más de esa edad, por lo que se priorizará en la vacunación a los adultos mayores.Argentina recibió el 19 de marzo un nuevo lote, el séptimo, de vacunas rusas Sputnik V, con 330.000 dosis que serán destinadas a mayores de 70 años.Con esta tanda el país sudamericano ya recibió 4.380.540 dosis desde diciembre pasado, cuando llegaron las primeras 300.000 vacunas de Moscú con las que inició el plan de inmunización.Además de la Sputnik V, Argentina recibió dosis de la vacuna Covishield, elaborada en el Instituto Serum de India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y la china Sinopharm.

