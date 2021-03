https://mundo.sputniknews.com/20210319/lo-mejor-que-le-puede-pasar-a-honduras-es-que-salga-el-presidente-1110176145.html

"Lo mejor que le puede pasar a Honduras es que salga el presidente"

La acusación en Estados Unidos por narcotráfico al mandatario de Honduras es nueva y no lo es a la vez. Es la primera vez que se apunta a un presidente en...

David tenía la intuición de que algo iba a pasar y había estado revisando las noticias del último año en que distintos personajes presos en Estados Unidos habían señalado al actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por ser parte y beneficiario de una red de protección y tráfico de drogas hacia el país del norte. Entre las noticias, David leyó las acusaciones de un exjefe de la Policía hondureña Juan Carlos Bonilla Valadares —a quien se apoda el Tigre Bonilla— y que tiene múltiples señalamientos por su participación en células paramilitares para la comisión de delitos de lesa humanidad contra la población civil del país. Casi tres años antes de que el Tigre Bonilla apuntara a Hernández por beneficiarse del esquema del narco, David escuchó por primera vez un cántico que se hizo el lema de los miles de hondureños que —como él— migraron de manera forzosa de su país tras la confirmación de la reelección de Hernández en el poder en 2017, a pesar de su prohibición expresa en la Constitución del país. La consigna que pedía la salida del presidente coreada en un grito apretado y rápido, se masificó como una explicación clara del motivo que había expulsado de su tierra a esa marea humana que conformó la primera caravana migrante del año 2018. David se sumó a ella estando en el sur del territorio mexicano, dónde llegó guiado por teléfono por un amigo que había hecho el camino solo semanas antes. Cuando llegó a Chiapas, recuerda, sentía que ya estaba en las puertas de Estados Unidos sin tener noción aún del largo trecho que le restaba transitar en el territorio mexicano, que se convirtió en un gran muro vertical que lo retuvo también a él.México dio asilo a más centroamericanos de la caravana migrante que EEUU"¡Fuera JOH! se hizo insignia del movimiento porque eso era lo que queríamos, desde el Golpe de Estado de 2009 empezó nuestra pobreza y ya son doce años de miseria. Por eso cuando los hondureños nos reuníamos en el parque de Chiapas, todos gritábamos ¡Fuera JOH! para reconocernos", recordó.Una acusación foráneaA Rodolfo Pastor, politólogo hondureño radicado en México e integrante del Partido Libre de oposición a Juan Orlando Hernández, no le sorprendió la acusación que se hizo pública este 9 de marzo sobre la participación de Hernández en el tráfico de cocaína a Estados Unidos. El hermano del presidente, Tony Hernández, fue condenado en octubre de 2019 por cargos similares, vinculados al narcotráfico y al crimen organizado para importar droga a Estados Unidos. Tony se desempeñó como representante nacional en el Congreso hondureño y luego fue condenado por la Corte del Distrito sur de Nueva York, aunque aún no tiene sentencia."Desde entonces, testigos protegidos que en su mayoría son personajes vinculados al crimen organizado al narcotráfico en Honduras han señalado a Juan Orlando tras entregarse a la Justicia de Estados Unidos o tras ser extraditados, gracias al tratado firmado por este mismo presidente", explicó el politólogo a este medio. Sin embargo, es la primera vez que se señala directamente a un presidente en funciones, contra quien no se ha formalizado la apertura de un proceso judicial que lo tenga como protagonista.La respuesta que ha dado Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño por medio de sus redes sociales ha sido insistir en que se trata de una "venganza" nacida del combate que él ha representado en el país caribeño contra el crimen organizado. Sin embargo, Pastor puntualizó que "el presidente hondureño declaró que si Estados Unidos le va a creer a criminales que lo acusan para quedar bien con la Justicia y reducir sus penas, se está amenazando el compromiso de su Gobierno con el combate al crimen organizado promovido por Estados Unidos". El experto agregó que hasta el momento, el Gobierno de Joe Biden ha tenido "una narrativa muy confusa, por diseño ambigua, en que critican la corrupción en Honduras pero no se atreven a nombrar a Juan Orlando".Por otra parte, un conjunto de Senadores demócratas como Ed Markey, Bernie Sanders, Patrick Leahy y Elizabeth Warren presentaron una iniciativa de ley para suspender las ayudas internacionales de Estados Unidos a Honduras hasta que se enjuicie a los responsables de la corrupción y las violaciones a los derechos humanos cometidos contra la población hondureña. Como consecuencia, organizaciones sociales y políticas en Honduras como el Foro social de la deuda externa y desarrollo en Honduras o la Convergencia contra el continuismo levantaron la misma bandera que los migrantes en el camino, exigiendo una investigación de lo denunciado y la salida de Juan Orlando Hernández de la presidencia de su país. Crisis sistémicaDavid cumplió 23 años cuando vio el inicio de las marchas de las antorchas, un movimiento ciudadano en Honduras del estilo de los indignados que, durante meses, protestó en distintas ciudades del país como la capital Tegucigalpa, o en otras más pequeñas como su Choluteca natal.El joven puede listar sin esfuerzo los motivos que motivaron el rechazo popular: Tampoco le es difícil listar cuáles serían los motivos para marchar ahora, como los fraudes en la compra de hospitales móviles para la atención del COVID-19 que no fueron más que carpas que se volaban si la tormenta era muy fuerte. A la lista de problemas estructurales que Honduras arrastra desde hace años que motivaron la insurrección popular de 2015, sumado a la crisis reciente tras el paso de los huracanes Eta e Iota junto a la pandemia del coronavirus, aceleraron la evidencia de una crisis sistémica. El país hondureño no tiene hasta el momento ninguna compra de vacunas contra el COVID-19 y el 2020 evidenció la profunda crisis del sistema de salud, que en 2019 vivió grandes movilizaciones en el país contra su privatización. Sin embargo, la repercusión en la política interna de estas nuevas acusaciones es mayúscula, ya que una semana después de haberse conocido públicamente, Honduras tuvo sus elecciones de primer término o primera vuelta el domingo 14 de marzo de 2021, comicios en los que los partidos políticos elegieron a sus candidatos para las elecciones generales de fines de noviembre de este año.Debilidad institucional del Consejo Nacional electoral y la falta de confiabilidad en el registro de identidad para votar que permite su falsificación son los sellos claves del sistema electoral hondureño, aunque desde su papel en la oposición, Pastor señaló como se inhibe su participación en las mesas electorales. "Hay quienes pensamos que Juan Orlando Hernández puede sentirse tan amenazado que al dejar el poder en enero próximo, tenga que rendir cuentas a esta justicia norteamericana, una respuesta puede ser que busque la manera de permanecer en el poder. Es decir, garantizar de alguna manera que quede en su lugar quien lo pueda proteger o aprovechar la crisis sistémica total de Honduras para argumentar que no hay condiciones para ir a las elecciones", concluyó Pastor. Para David, la perspectiva de lo que sucede en su país cambió radicalmente al quedarse en México."¿Por qué en mi país no podemos vivir como aquí en México? ¿Por qué los gobernantes no nos lo facilitan? Honduras no es un país pobre, lo volvieron pobre por los abusos sufridos, porque nadie sabe pelear por sus derechos. Y esto se ha planeado durante años para tener al país ignorante, porque un pueblo educado es una amenaza. Si tienes conocimiento, no compran tu voto por una torta de mostaza y 50 pesos. Juan Orlando se aprovechó de los pobres, por eso que salga es lo mejor que le puede pasar a Honduras", concluyó.

