Biden revela que hablará en algún momento con Putin

Biden revela que hablará en algún momento con Putin

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente Joe Biden dijo que probablemente hablará con su homólogo Vladímir Putin en algún momento, después de sus comentarios de... 19.03.2021, Sputnik Mundo

"Estoy seguro de que hablaremos en algún momento", dijo Biden en una conferencia de prensa celebrada brevemente antes de su visita a familias asiáticas que se habían convertido en víctimas de la violencia con armas de fuego en Atlanta.A su vez, la activista Madelyn Hoffman, candidata del Partido Verde para las elecciones al Senado de Estados Unidos en 2020, declaró a Sputnik que Biden no debe ignorar la propuesta de Putin."Por parte del presidente Biden sería imprudente ignorar la invitación de Putin a hablar, si hoy es un inconveniente, siempre hay mañana", dijo, destacando la importancia de mejorar relaciones entre los dos países.Según Hoffman, Putin y Biden deben empezar a trabajar para superar discrepancias "para el bien de todo el mundo".Howie Hawkins, que fue candidato del Partido Verde para las presidenciales estadounidenses del año pasado, también cree que Putin y Biden deberían mantener conversaciones."Biden y Putin deben hablar en lugar de hacer declaraciones al público, el desarme nuclear y la emergencia climática deben ser lo primero en su agenda", dijo a Sputnik.El mandatario ruso propuso la víspera un diálogo abierto a su homólogo estadounidense, al día siguiente de que Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondiera de forma afirmativa a la pregunta de si "cree que Putin es un asesino", y además amenazara con hacerle pagar por una supuesta injerencia en las elecciones de EEUU de 2020.El líder ruso sugirió, en particular, celebrar una discusión televisada en directo el 19 o el 22 de marzo, alegando que "sería interesante para el pueblo de Rusia y EEUU al igual que para otros países".El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó este 19 de marzo que Putin propuso a su homólogo estadounidense mantener una conversación y no un debate.

