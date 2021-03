https://mundo.sputniknews.com/20210318/lopez-obrador-niega-que-narcos-controlen-35-de-mexico-1110139138.html

López Obrador niega que narcos controlen 35% de México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es falso que el crimen organizado controle hasta el 35% del...

"No es cierto lo que se sostiene [VanHerk], pero respetamos las opiniones de todos, nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el Gobierno de EEUU, no nos vamos a pelear", respondió el mandatario en conferencia de prensa a una pregunta sobre esa afirmación del jefe militar estadounidense.El jefe de Estado mexicano dijo que el presidente estadounidense, Joe Biden, tampoco le ha solicitado apoyo para contener a los criminales que desde hace años asolan con violencia amplias regiones del país latinoamericano.El general estadounidense hizo esa declaración el pasado martes, al referirse a la migración ilegal procedente de México y Centroamérica.VanHerk expresó que "el tráfico de drogas, la migración, el tráfico humano, son síntomas de las organizaciones criminales trasnacionales que están operando con frecuencia en áreas ingobernables, de 30 a 35% de México, las que están creando algunas de las cosas con las que estamos lidiando en la frontera".El militar habló así en una conferencia celebrada en el Pentágono, sede de la Defensa Nacional en Washington, acompañado por el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de la Defensa de EEUU.Biden es "respetuoso"López Obrador dijo que el tema de la expansión territorial de las organizaciones del crimen organizado, vinculadas al tráfico de personas, no fue abordado en la reciente videoconferencia con su homólogo estadounidense, a principios de este mes.El gobernante deploró que algunos intelectuales de su país esperen que Biden vaya a llamarle al atención.En ese tema, se refirió por su nombre al director de la revista Letras Libres, el historiador Enrique Krauze, quien publicó un artículo en la edición en inglés de The New York Times, el lunes pasado, en el cual plantea que Biden puede contribuir a "frenar el declive democrático de México".Por su parte, VanHek evitó hacer una valoración política del impacto del crimen organizado en los flujos de migrantes que atraviesan territorio mexicano hacia EEUU."Diré que es un síntoma de un problema más amplio (…), no voy a involucrarme en política ni a llamar crisis o no a la situación, lo cierto es que necesitamos un frontera segura y saber quiénes vienen", dijo el general estadounidense acerca de la situación migratoria en la franja fronteriza binacional de casi 3.200 kilómetros.Además de la delincuencia y la inseguridad, la migración sería estimulada por desastres naturales, la pandemia de COVID-19 y la violencia de las organizaciones criminales.El informe del segundo año de Gobierno de López Obrador, presentado en diciembre pasado, estimó un récord de 40.863 homicidios dolosos en el pasado 2020, a pesar de la reducción de la movilidad durante la pandemia de COVID-19.La cifra es superior a los 37.315 homicidios dolosos de 2019, otro récord en tres décadas de registros.

