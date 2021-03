https://mundo.sputniknews.com/20210318/eeuu-elude-responder-a-la-oferta-del-kremlin-biden-ya-mantuvo-una-conversacion-con-putin-1110143460.html

EEUU elude responder a la oferta del Kremlin: "Biden ya mantuvo una conversación con Putin"

EEUU elude responder a la oferta del Kremlin: "Biden ya mantuvo una conversación con Putin"

WASHINGTON (Sputnik) — La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que no hay nada que informar sobre una posible conversación entre el presidente ruso... 18.03.2021, Sputnik Mundo

El líder ruso invitó a Biden a hablar el 19 o el 20 de marzo.Agregó que el mandatario estadounidense "ya tuvo una conversación con el presidente Putin, incluso cuando hay más líderes mundiales con los que aún no se ha comprometido, y nosotros nos comprometimos con los líderes rusos y miembros del Gobierno en todos los niveles".Asimismo, destacó que Biden no se arrepiente de haber llamado asesino al presidente ruso."No, el presidente dio una respuesta directa a una pregunta directa", dijo Psaki, cuando se le preguntó si Biden se arrepiente de haber llamado asesino a Putin. Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondió con una afirmativa a la pregunta de si "cree que Putin es un asesino" y también dijo que "pagaría un precio" por la supuesta injerencia en las presidenciales estadounidenses de 2020.El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores informó haber llamado a consultas a su embajador en Washington, Anatoli Antónov, para analizar el futuro de las relaciones bilaterales.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, explicó que Rusia necesita determinar "cuáles podrían ser las vías para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses, que se encuentran en un estado grave y que en los últimos años fueron llevadas por Washington a un callejón sin salida".La Embajada de Rusia en EEUU comunicó que Antónov partirá a Moscú el 20 de marzo. Cooperación con RusiaEl Gobierno del presidente estadounidense confía en poder encontrar formas de cooperación con Rusia y con el mandatario de ese país, Vladímir Putin, a pesar de las recientes tensiones entre ambas naciones, aseguró la portavoz de la Casa Blanca.La portavoz detalló que existen áreas de interés mutuo, como el tratado Nuevo START que se prorrogó recientemente por 5 años."Confiamos en que podemos seguir buscando vías en las que haya un interés mutuo, un interés nacional mutuo, pero el presidente no se va a contener cuando tenga preocupaciones, ya sea con palabras o con acciones", expresó.Por otro lado, Psaki señaló que el Gobierno de EEUU no se basará sólo en las sanciones para lidiar Rusia, ya que Biden, como presidente, tiene otras herramientas a su disposición. Además, Psaki dijo que el embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, permanece en Moscú y continúa comprometido con el pueblo ruso."Nuestro embajador (John) Sullivan permanece en Moscú", dijo Psaki, al responder sobre el cruce diplomático que han tenido los mandatarios de Estados Unidos y Rusia.Por su parte, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, dijo que EEUU quiere que las relaciones con Rusia sean previsibles y estables en el futuro."Nuestra relación con Rusia seguirá siendo un desafío, pero es algo para lo que estamos realmente preparados. Pero el objetivo de nuestra relación con Rusia es que queremos que sea previsible y estable en el futuro", dijo Porter durante una conferencia telefónica.

