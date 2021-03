https://mundo.sputniknews.com/20210318/drama-migratorio-en-canarias-con-derecho-de-asilo-sigue-encallado-1110136849.html

En su embarcación viajaban 52 personas, de las cuales 10 tuvieron que ser ingresadas en centros hospitalarios, entre ellos seis menores menores con síntomas de hipotermia y una mujer embarazada.Apenas 24 horas más tarde, otras 115 personas que viajaban en dos pateras y dos cayucos, que se dirigían al archipiélago canario, fueron rescatadas. De acuerdo con el relato de los supervivientes, uno de los tripulantes de esas embarcaciones murió durante la travesía, tras beber agua salada para luchar contra la hidratación. Su cuerpo fue arrojado al mar por sus compañeros.Estas escenas dramáticas constituyen el día a día de las Islas Canarias, donde la crisis migratoria no solo se cronifica, sino que poco a poco se recrudece.Según datos del Ministerio del Interior, en 2020 llegaron 23.023 migrantes por mar al archipiélago, un aumento del 756% respecto a 2019.En lo que va de 2021, la tendencia sigue siendo creciente. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo las islas recibieron 2.580 migrantes irregulares, un 111% más que en el mismo periodo del año anterior.Goteo constante"Hay momentos de fluctuaciones. No es normal recibir tantas pateras en esta época del año, pero lo que está claro es que el fenómeno de la migración se mantiene en el tiempo y necesita respuestas desde lo político. Para nosotros no es nada nuevo, llevamos viendo cosas así desde 1999, cuando atendíamos a los migrantes encallados en los acantilados de la costa de Cádiz", explica a Sputnik Iñigo Vila, director de la Unidad de Emergencia de la Cruz Roja.Esa sensación de que la crisis migratoria es una constante se evidencia aún más cuando Vila narra los sucesos de las últimas noches. Incluso tras días tan intensos —fueron miembros de su unidad quienes atendieron a la niña con parada cardiaca en el suelo del muelle— los equipos de emergencias no tienen un momento para detenerse a respirar antes de que estalle la próxima situación de peligro.Por ello, aunque Vila se dedica a responder ante emergencias, su discurso llama a alejar el foco de las pateras para empezar a tratar la crisis migratoria con "un enfoque más global", poniendo énfasis "en trabajar en los países de origen, que es donde se consiguen mayores resultados".Sin asiloSin embargo, hasta la fecha los esfuerzos de España se centran en afrontar la crisis en los puntos de llegada. Una de las principales medidas del Gobierno tras el ascenso de llegadas a Canarias fue levantar campamentos para alojar a más de 7.000 migrantes que en un primer momento habían sido derivados a los hoteles del archipiélago, vacíos por la pandemia.Mientras la respuesta sobre el terreno se limita a levantar campamentos, los datos demuestran que no se están haciendo esfuerzos por dar facilidades a las vías de migración ordenada y legal para desincentivar las travesías por mar.Según un informe publicado este jueves 18 por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en base a datos del Ministerio del Interior, a lo largo del año pasado España solo respondió de forma favorable al 5% de las peticiones de asilo respondidas por la administración. Es decir: 5.700 de 115.000.Esto deja a España como uno de los países con una de las tasas de aprobación más bajas de la Unión Europea, donde la media de resoluciones favorables al asilo es del 33%.Además, el informe de CEAR llama la atención sobre la existencia de un desfase entre las necesidades de las personas migrantes y las vías para pedir asilo.Por ejemplo, de las 88.782 nuevas solicitudes de asilo registradas en 2020, la inmensa mayoría corresponden a países de Latinoamérica, con Venezuela (28.365) y Colombia (27.576) a la cabeza.Hay que bajar hasta el sexto puesto (Mali, con 1.537 solicitudes) para encontrar un país africano en la lista, lo que indudablemente apunta a una deficiencia del sistema de asilo tras constatarse que en 2020 decenas de miles de personas se jugaron la vida para llegar a las Islas Canarias por mar desde África.No obstante, Favieres destaca que en los primeros meses del año España empezó a mostrar una mayor sensibilidad hacia la concesión de asilo. En enero de 2021, las resoluciones favorables al de asilo alcanzaron el 10% gracias a un mayor "reconocimiento de la protección internacional a personas procedentes de Mali".En ese sentido, la portavoz de CEAR manifestó su deseo de que esto sea "un cambio en la tendencia", ya que la ausencia de vías legales es lo que empuja a los migrantes a "tomar esa ruta terrible y peligrosa del Atlántico hacia las Islas Canarias", que solo en 2020 se cobró más de 1.700 vidas.

