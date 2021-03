Vicecanciller ruso: Moscú no tiene ilusiones respecto a los planes militares de la OTAN

"Comprendemos muy bien a qué está apuntado el desarrollo militar de la OTAN, y la propia Alianza no lo oculta. La verdad consiste en que la OTAN, al no poder adaptarse a las nuevas condiciones de seguridad, volvió a buscar a un serio adversario exterior y se lo inventó en la persona de Rusia. Eso se refleja tanto en las retóricas como en la documentación de la Alianza", dijo y recalcó que "Rusia no tiene ilusiones al respecto".