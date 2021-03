https://mundo.sputniknews.com/20210317/hungria-defiende-legalidad-de-autorizacion-de-vacunas-anti-covid-por-reguladores-nacionales-1110083352.html

Hungría defiende legalidad de autorización de vacunas anti-COVID por reguladores nacionales

Hungría defiende legalidad de autorización de vacunas anti-COVID por reguladores nacionales

Hungría está en contra de la discriminación de los procedimientos de la autorización de vacunas anti-COVID que realizan los reguladores nacionales de aquellos... 17.03.2021, Sputnik Mundo

En una entrevista concedida a la agencia de noticias serbia Tanjug, el ministro húngaro, que está de visita en Belgrado, fue preguntado sobre la postura de Hungría en cuanto a la presunta posibilidad de que ciudadanos de la UE inmunizados contra el COVID-19 con fármacos rusos y chinos no recibirán los llamados "pasaportes verdes" de vacunación del bloque comunitario.Esas palabras del ministro húngaro siguen su explicación de que la legislación de la UE tiene permitidos dos modos de la autorización de vacunas anti-COVID.Las vacunas anti-COVID pueden recibir la autorización del uso a través de los procedimientos de la EMA o en el marco de la aprobación del uso de emergencia (emergency use authorization, EUA), que permite a los países miembros de la UE adquirir las vacunas que no han recibido por parte de la Comisión Europea el permiso de comercialización en el mercado del bloque comunitario, basado en las recomendaciones de la EMA."No puedes discriminar uno u otro modo", subrayó el alto diplomático.Expresó su convicción de que Serbia tomó una "decisión muy buena", al igual que Hungría: ambos países decidieron adquirir vacunas contra el COVID-19 de Rusia y China.Agregó que Serbia tampoco hubiera logrado los resultados actuales de su campaña de vacunación sin fármacos chinos y rusos.Tanto Hungría como Serbia autorizaron en su territorio el uso de la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V y la china Sinopharm.

