"EEUU podría convertirse en un lugar inhóspito para el capitalismo"

El inversionista, Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, compartió en su blog algunas estrategias para combatir los bajos rendimientos en el mercado de... 17.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-17T18:33+0000

2021-03-17T18:33+0000

2021-03-17T18:21+0000

deuda

economía

bonos

inversiones

mercados y finanzas

El experto ve "la clásica dinámica de burbuja" en activos diferentes porque "hay tanto dinero inyectado en los mercados y en la economía que los mercados son como un casino con gente jugando con dinero". Explicó que esta actitud empuja los rendimientos de todo a la baja."El aumento de la oferta de dinero inyectado en el sistema hace subir los precios de los activos de inversión y puede provocar burbujas en los mercados financieros, incluso cuando las condiciones económicas reales siguen siendo débiles", escribió Dalio.Asimismo, el multimillonario aseguró que los bonos también pueden ser una mala apuesta, al igual que cualquier activo denominado en dólares estadounidenses.Un ciclo de deuda a largo plazo que ha visto a los inversores saturarse de bonos puede estar a punto de terminar, lo que podría ser "traumático para casi todo el mundo", advirtió.A dónde invertir, según Ray DalioEl inversionista estima que el dinero en efectivo tiene rendimientos negativos en términos de ahorro e inversión, así que propone pedir prestado el efectivo y comprar activos sin deuda. "Como creo que estamos en la última etapa de este 'gran ciclo de la deuda'..., creo que el efectivo es y seguirá siendo basura (es decir, tiene rendimientos que son significativamente negativos en relación con la inflación) por lo que vale la pena a) pedir prestado el efectivo en lugar de mantenerlo como un activo y b) comprar activos de inversión de mayor rendimiento, sin deuda", declaró en su publicación.Asimismo aconsejó tener una cartera de activos bien diversificada "que no sean deuda y no sean dólares". Además es mejor incluir una posición corta de efectivo.Recordó que los inversores internacionales tienen cada vez más bonos chinos, y tienen razón porque "los activos de los países bien desarrollados con divisas de reserva tendrán un rendimiento inferior al de los mercados de los países emergentes de Asia (incluida China)". Por otro lado, el multimillonario recomendó observar las actividades de los bancos centrales. "Si aumentan sus compras de bonos cuando los tipos de interés están subiendo, liderados por los tipos de interés a largo plazo, y cuando los mercados y la economía son fuertes significaría que experimentan problemas de oferta/demanda", explicó. "Cuantos más estimulantes se aplican por unidad de crecimiento, menos efectivos son y más grave es la situación", agregó.Al mismo tiempo hay que tener en cuenta los cambios fiscales y la posibilidad de que haya controles de capital."Si la historia y la lógica sirven de guía, los responsables políticos que están escasos de dinero subirán los impuestos y no les gustarán estos movimientos de capital fuera de los activos de deuda y hacia otros activos de almacenamiento de riqueza y otros dominios fiscales, por lo que podrían muy bien imponer prohibiciones a los movimientos de capital hacia otros activos (por ejemplo, oro, bitcoin, etc.) y otros lugares. Estos cambios fiscales podrían ser más impactantes de lo esperado", expresó.En este sentido, EEUU podría convertirse en un "lugar inhóspito para el capitalismo". Dalio es clasificado por LCH Investments como el gestor de fondos de cobertura con mejor rendimiento de todos los tiempos.

2021

