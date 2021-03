https://mundo.sputniknews.com/20210305/como-nunca-antes-el-endeudamiento-mundial-llego-a-su-punto-mas-alto-1109586470.html

Como nunca antes: el endeudamiento mundial llegó a su punto más alto

Como nunca antes: el endeudamiento mundial llegó a su punto más alto

La tendencia creciente al endeudamiento se instaló a nivel global en los últimos años. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de COVID-19 desafío todas las... 05.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-05T22:15+0000

2021-03-05T22:15+0000

2021-03-05T22:15+0000

contante y sonante

latinoamérica

economía digital

deuda estatal

récord

deuda pública

deuda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1109587381_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_6f61bdc65620df29695087748b9ea50a.jpg

Como nunca antes: el endeudamiento mundial llegó a su punto más alto La tendencia creciente al endeudamiento se instaló a nivel global en los últimos años. Sin embargo, la irrupción de la pandemia de COVID-19 desafío todas las expectativas. Entre varios récords, provocó el del mayor endeudamiento global de la historia, equivalente al 322% del Producto Bruto Global.

Datos del Banco Mundial revelaron que el endeudamiento mundial alcanzó los 253 billones de dólares en 2020, número que equivale a tres veces la generación de valor de la economía del planeta. Aun así, para Santiago Ponce, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa de Ecuador, lo que debería preocuparnos no es el endeudamiento en sí mismo, sino su uso.Por esto, un paso ineludible es la preparación de planes sobre el empleo de los activos adquiridos. Este escasea en varias naciones latinoamericanas, según el asesor Económico Empresarial y Presidente y Socio de Leverage Strategic Business Partner.En tanto, el también miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa y director de la escuela de relaciones internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, José Emilio Vásconez, dijo a Sputnik que otro punto de preocupación es en quiénes recae la deuda. En particular, en los países de ingresos bajos y medios suele recaer en los estratos socioeconómicos medios y no en quienes tienen más ingresos.En Uruguay, Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Radio Illimani de Bolivia (94.3 FM señal para todo el país) y 93.7 (Cochabamba) nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

аудио, latinoamérica, economía digital, deuda estatal, récord, deuda pública, deuda