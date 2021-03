https://mundo.sputniknews.com/20210316/el-dirigente-de-crimea-ve-poco-factible-hoy-una-mejora-de-las-relaciones-ruso-ucranianas-1110001169.html

El dirigente de Crimea ve poco factible hoy una mejora de las relaciones ruso-ucranianas

El dirigente de Crimea ve poco factible hoy una mejora de las relaciones ruso-ucranianas

SIMFERÓPOL, RUSIA (Sputnik) — El dirigente de Crimea, Serguéi Aksiónov, opinó en una entrevista con Sputnik que las relaciones entre Rusia y Ucrania... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T06:04+0000

2021-03-16T06:04+0000

2021-03-16T06:11+0000

internacional

crimea

entrevista

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/01/1092609448_0:477:2733:2014_1920x0_80_0_0_d92cb45c43e916f957d2215238ac73ee.jpg

"No cabe esperar un deshielo con los jefes actuales [en Kiev], confío en que los ucranianos acabarán eligiendo a otros, que puedan tomar una decisión justa", dijo Aksiónov."Con los políticos que están hoy en la Rada Suprema [Parlamento de Ucrania] me parece poco factible que la tensión baje y haya una relación de buena vecindad ", señaló.Aksiónov no descartó nuevos intentos por desestabilizar la situación en Crimea, así como en las repúblicas rebeldes del este de Ucrania."Sí que habrá provocaciones locales en la frontera: en Donbás, en la república popular de Lugansk. También es posible la infiltración de grupos de sabotaje en Crimea […] Van a continuarlo en un intento de desestabilizar la situación", advirtió.Al mismo tiempo, Aksiónov expresó el convencimiento de que todas las provocaciones están abocadas al fracaso."En lo militar somos capaces de repeler cualquier ataque, venga de la OTAN o de quien sea. Nada amenaza en este sentido a Crimea ni a Rusia en su conjunto", aseguró.El pasado año, el servicio de seguridad ruso FSB anunció haber detenido a cinco nacionales de Rusia, supuestamente vinculados con los radicales que pelean del lado de Ucrania en Donbás, que preparaban un ataque con explosivos en un mercado de Simferópol, la capital de Crimea.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes —más del 96%— avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del Gobierno en Kiev.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".

/20210315/parlamentario-la-reunificacion-con-rusia-llevo-la-paz-a-crimea-1109953278.html

crimea

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

crimea, entrevista, rusia