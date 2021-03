Expertos chilenos ponen en duda fecha de la próxima elección tras avance del COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20210315/expertos-chilenos-ponen-en-duda-fecha-de-la-proxima-eleccion-tras-avance-del-covid-19-1109981833.html

"Si la ocupación de las camas críticas llega al 95% en el país, se debería evaluar postergar las elecciones de abril", dijo la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches al medio local Ex-Ante.Siches se refirió a los informes del Ministerio de Salud que han revelado un aumento sostenido en la cifra de contagios diarios desde comienzos de marzo, y afirmó que "si en este contexto no están permitidas las actividades cotidianas, si no podemos salir ni ir a trabajar, se comprende que uno no pueda ir a votar".Por otra parte, el exministro de Salud Jaime Mañalich, quien ejerció durante los primeros meses de la pandemia el año pasado, señaló este 15 de marzo a Radio T13 que "si la situación no mejora durante esta semana, si se mantiene estable y para qué decir si empeora, hay que abrir una conversación muy seria respecto a la fecha de las elecciones".Sin embargo, el actual ministro de la cartera, Enrique Paris, descartó en conferencia de prensa que se produzcan contagios masivos durante los días de la elección, señalando que "si se cumplen todos los protocolos sanitarios no habrá problemas, pero los temas eleccionarios no corresponden a este Ministerio, sino que es un tema que debe ser analizado entre el Ejecutivo, el Congreso y el Servicio Electoral".Este 10 y 11 de abril se realizarán elecciones para cuatro cargos entre los que se encuentran los candidatos a la Convención Constituyente, quienes estarán encargados de escribir la próxima constitución para Chile.La semana pasada se promulgó una reforma que permite realizar por primera vez una elección en dos días, con el fin de evitar aglomeraciones y contagios por el COVID-19.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se contagiaron 896.231 personas, de las cuales 21.772 fallecieron.A nivel global son 119.452.269 los casos confirmados y 2.647.662 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

