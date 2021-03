El presidente de México pide a la Suprema Corte analizar freno a la ley de electricidad

"De manera respetuosa, en observancia al principio de separación de poderes, le solicito que el Consejo que usted preside determine e informe si a la autoridad judicial mencionada le correspondía o no aplicar de manera oficiosa [el dictamen] a quienes no lo solicitaron, y si es de su competencia o no resolver sobre este caso", expresa el mandatario en una carta al presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.