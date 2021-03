https://mundo.sputniknews.com/20210315/baila-24-horas-sin-descanso-por-el-futuro-de-las-escuelas-de-danza-de-espana--video-1109959983.html

Baila 24 horas sin descanso por el futuro de las escuelas de danza de España | Vídeo

Baila 24 horas sin descanso por el futuro de las escuelas de danza de España | Vídeo

La bailarina Sonia Ebiole ha bailado sin parar durante 24 horas. No ha dormido y ha tenido que comer sin detener sus movimientos. Un reto con un objetivo... 15.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-15T12:39+0000

2021-03-15T12:39+0000

2021-03-15T12:39+0000

españa

coronavirus en españa

bailarines

crisis

danza

escuela

bailarina

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1109961725_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_2700a42d37d53674eb63a40c25dbff25.jpg

La cultura sufre en tiempos de pandemia. La ferocidad del coronavirus deja cifras negativas en el sector. El 59,1% de entidades se ha visto obligada a reducir plantilla. El 80,7% de los agentes culturales han perdido público. Así, los ingresos cayeron un 29% en 2020. Se espera que en 2021 continúe la debacle. El confinamiento, los cierres puntuales y los aforos limitados desangran a música, danza, teatro o cine. Bien lo sabe Sonia Ebiole. Bailarina de profesión, ella es consciente de la presión a la que se ve sometido el mundillo desde el inicio de la pandemia. "No nos podemos olvidar de la danza", remarca. En concreto, hace hincapié en las escuelas. Numerosos centros han tenido que bajar la persiana para siempre al no poder soportar el golpe económico que ha acompañado al virus.Por ellas, Ebiole se ha calzado las zapatillas y no ha parado de bailar en 24 horas. Desde las nueve de la mañana del sábado 13 de marzo hasta las nueve de la mañana del domingo. No durmió y también comió en movimiento. Un reto llamado Look at me now con el que buscaba recaudar fondos para las escuelas de baile más afectadas por las restricciones provocadas por el coronavirus.El evento fue presentado por los bailarines Fidel Buika y Darío Sáez. Los estilos urbanos y las acrobacias compartieron espacio con ritmos latinos y africanos, danza clásica y contemporáneo. Un viaje por la historia de este arte que contó con la aparición en el directo de personalidades del sector como Vicky Gómez, Lola Índigo o Úrsula Aguilera; representantes de la música, como El Chojin, Rosa López o María Isabel; o profesionales de las tablas, como Goyo Jiménez. Look at me now consiguió recaudar 3.323 euros. Cantidad resultante de las donaciones realizadas por la audiencia. Finalizado el evento, este dinero será distribuido equitativamente entre las escuelas que se apuntaron al proyecto. Ebiole, nacida en Guinea Ecuatorial y afincada en Barcelona desde los siete años, se inició en el mundo de la danza a los ocho años. Su trayectoria profesional le ha llevado a compartir escenario con artistas de la talla de Shakira, Christina Aguilera o Eminen. Además, ha formado parte de espectáculos como Hoy no me puedo levantar o Forever King of Pop. Las escuelas fueron la base de su futuro. Tocaba bailar por ellas. "Sin ellas, no habría bailarines. Hay que apoyarlas", sentencia.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Baila 24 horas sin descanso por el futuro de las escuelas de danza de España La bailarina Sonia Ebiole ha bailado sin parar durante 24 horas. No ha dormido y ha tenido que comer sin detener sus movimientos. Un reto con un objetivo claro: recaudar fondos para las escuelas de danza españolas, fuertemente afectadas por la pandemia. 2021-03-15T12:39+0000 true PT4M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

coronavirus en españa, bailarines, crisis, danza, escuela, bailarina, arte y cultura