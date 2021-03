https://mundo.sputniknews.com/20210304/la-pandemia-cierra-el-tablao-flamenco-mas-antiguo-de-madrid--1109510412.html

La pandemia cierra el tablao flamenco más antiguo de Madrid

Villa Rosa se convierte en una víctima más de la pandemia. El mítico tablao baja su persiana tras más de un siglo de historia. Sus tablas las han pisado... 04.03.2021, Sputnik Mundo

Al bordear la plaza de Santa Ana con la vista puesta en la calle Núñez de Arce es casi imposible no desviar la atención al Villa Rosa. Los ojos se posan sobre los azulejos del local, material que da vida a las escenas de una bucólica España. La retina captura el color de la cultura popular, irradiado por la madrileña esquina que ocupa. Experiencia que completa el oído. Tras el decorado, se escucha un quejío. Tal vez sea alguien ensayando en su interior. Puede ser que sea el subconsciente, ya que es imposible separar el lugar del cante flamenco. A partir de marzo, se puede decir que es fruto de la imaginación.El coronavirus ha podido con el Villa Rosa. El mítico tablao cerraba sus puertas el 14 de marzo de 2020, un día antes de que entrara en vigor el primer estado de alarma. No esperaban que fuese la última vez que bajaban persianas. La pandemia ha desgastado al Villa Rosa. Un año sin ingresos y un ERTE han sido demasiado para el legendario establecimiento. La noche del 4 de marzo se llevará a cabo la última función, en la que se recordará a todas las estrellas que han pisado su escenario. Las tablas más antiguas de Madrid.Fue fundado en 1911 por dos picadores. Comenzó como freiduría y bar de tapas. Poco a poco la música se hizo con el establecimiento, alcanzando su pico con la llegada del cantaor jerezano Antonio Chacón, quien asumió la dirección de la sala en 1921. Entonces, Villa Rosa pasó a ser punta de lanza del flamenco y el ocio madrileño. Los artistas más conocidos del panorama actuaban cada noche. Entre su público, lo más granado de la sociedad de la capital española.Su éxito sobrevivió a la Guerra Civil. Los más importantes cantaores y bailaores siguieron protagonizando las veladas del emblemático local. Eso sí, guitarra, palmas y tacón no fueron lo único que resonó entre sus paredes. En los ochenta, el flamenco fue sustituido por la movida madrileña y Villa Rosa se convirtió en una sonada sala de fiestas de la ciudad. Sin embargo, su esencia volvería a ser rescatada en 2010, cuando el empresario Jesús Rodríguez Cerezal llamó al bailaor Jonatán Miró para ponerse al frente de la dirección del establecimiento. 10 años más de flamenco hasta que el coronavirus llamó a la puerta. Villa Rosa dice adiós tras más de un siglo de arte. Sobre su escenario, la Niña de los Peines, Antonio Valdepeñas, Fosforito, Miguel de Molina, Juanito Valderrama, Lola Flores, Fernando de Utrera o Imperio Argentina. Más recientemente, Diego El Cigala, Antonio Carmona, José Mercé, Estrella Morente, India Martínez o Rosalía. Sus rincones han sido plató de cine para Pedro Almodóvar en Tacones lejanos o para Fernando Trueba en La reina de España. Un tablao por el que pasaron el escritor Ernest Hemingway o la estrella del cine Ava Gardner. La leyenda cuenta que el rey Alfonso XIII accedía a través de pasadizos subterráneos secretos para que nadie supiese cómo y cuándo llegaba.Centenares de historias que quedan grabadas en sus azulejos de corte andaluz. Cúmulo de anécdotas que el coronavirus ha segado. Antes de Villa Rosa, la crisis acabó con ilustres como Casa Patas y el Café de Chinitas. Una sangría que auguraba la Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España. La organización reclama un plan de subvenciones para cubrir los costes mensuales y la prórroga de los ERTE. El 9 de marzo tienen previsto reunirse con el Ministerio de Cultura.De forma esporádica, solo el 10% de los tablaos ha vuelto a abrir. La mayoría hace un esfuerzo por sobrevivir al azote de la pandemia. Para que no silencien su quejío. Aquel que, de momento, no se volverá a escuchar en la plaza de Santa Ana.

