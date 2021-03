https://mundo.sputniknews.com/20210312/el-arte-digital-gana-terreno-pagan-693-millones-por-un-archivo-jpg-1109881655.html

El arte digital gana terreno: pagan $69,3 millones por un archivo JPG

El arte digital gana terreno: pagan $69,3 millones por un archivo JPG

El 10 de marzo la casa de subastas Christie's vendió por 69,3 millones de dólares un 'collage' de 5.000 fotos del artista digital y diseñador gráfico... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T13:54+0000

2021-03-12T13:54+0000

2021-03-12T13:54+0000

arte digital

pintura

subasta

eeuu

arte y cultura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1109882028_0:241:1200:916_1920x0_80_0_0_640c9d116dd029e690718696b95d8d1e.png

La obra, de 21.000 píxeles de altura, se titula Everydays: The First 5000 Days (Todos los días: los primeros 5.000 días) y contiene imágenes por otros tantos píxeles de ancho plasmadas en un solo archivo digital. El autor realizó esta gran labor durante 5.000 días consecutivos, tal como indica su título, a partir del 1 de mayo del 2007, especialmente para la subasta. Esta obra maestra dispone de un certificado de autenticidad único NFT (token no fungible). Por lo tanto, se diferencia de un JPG normal que se copia con facilidad y de manera ilimitada, e incluso normalmente no se sabe cuál es el original.En su obra, Beeple, quien ya cuenta con 1,9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y colabora con marcas internacionales como Louis Vuitton y Nike, reunió temas transversales y gamas de colores en un conjunto estético. Las piezas individuales se organizan en orden cronológico impreciso. La obra intenta plasmar la obsesión de la sociedad y al mismo tiempo el temor por la tecnología, la reciente turbulencia política en EEUU y el interés por la riqueza, entre otras cosas. Este año Christie's se celebra en formato virtual. En los últimos minutos de la subasta alrededor de 22 millones de usuarios visitaron su sitio web. Allí había pujadores de 11 países. Tras esta venta, Christie's se ha convertido en la primera casa de subastas en ofrecer una obra puramente digital y aceptar criptomonedas como divisa, en este caso ethereum, que se ha convertido en una forma de pago más.La adquisición de este collage por semejante precio batió el récord mundial de una obra de arte digital y de un lote vendido en una subasta virtual. Además, se ha convertido en la tercera obra más cara de un artista vivo vendida en una subasta.La introducción de las NFT y de la tecnología blockchain han allanado el camino para el futuro del arte digital, y Christie's, a su vez, está orgullosa de "haber estado a la vanguardia de este movimiento fundamental", afirma la propia casa de subastas en su comunicado.

/20210305/video-banksy-revela-su-proceso-de-creacion-y-admite-la-autoria-del-grafiti-de-la-carcel-de-reading--1109582337.html

/20210302/la-cantante-grimes-vende-sus-criptobras-y-gana-6000000-en-menos-de-20-minutos-1109413589.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

arte digital, pintura, subasta, eeuu, arte y cultura