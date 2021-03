https://mundo.sputniknews.com/20210302/la-cantante-grimes-vende-sus-criptobras-y-gana-6000000-en-menos-de-20-minutos-1109413589.html

La cantante Grimes vende sus 'criptobras' y gana $6.000.000 en menos de 20 minutos

La artista, cantante y novia de Elon Musk, Grimes, ha subastado una colección de obras de arte digitales propias por millones de dólares.

estilo de vida

grimes

arte y cultura

Qué son los NFTLos NFT funcionan como un tipo único de activo digital que cada vez gana más popularidad. Permiten a los compradores adquirir la propiedad de un bien digital, normalmente una imagen, una animación o un vídeo, en forma de token digital único que existe en un blockchain.Los 10 NFT de Grimes recaudaron más de 5,8 millones de dólares en menos de 20 minutos. La colección fue producto de una colaboración con su hermano, Mac Boucher, que ya ha trabajado con ella en proyectos anteriores.Una de las piezas que representa a un bebé custodiando a Marte ha acaparado una atención significativa. Su precio alcanzó los 300.000 dólares en menos de 10 minutos. Grimes vendió su última obra de arte de la colección, Death of the Old, el 1 de marzo por casi 400.000 dólares.Los internautas han especulado con que el bebé que figura en la colección es en realidad una imagen del hijo de Grimes y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, aunque la artista describió al bebé en la obra como "la Diosa de la Neogénesis".Las obras de arte incluyen imágenes etéreas de un bebé con alas en el espacio y algunas piezas están ambientadas con la nueva música de Grimes.La cantante tiene previsto donar una parte de los ingresos a Carbon 180, una organización sin ánimo de lucro centrada en la reducción de las emisiones de carbono. Su novio, Musk, se ha pronunciado varias veces a favor de reducir las emisiones y mejorar la ecología.

