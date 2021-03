https://mundo.sputniknews.com/20210312/brasil-aprueba-el-uso-del-medicamento-remdesivir-para-pacientes-con-covid-19-1109885052.html

Brasil aprueba el uso del medicamento Remdesivir para pacientes con COVID-19

Brasil aprueba el uso del medicamento Remdesivir para pacientes con COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aprobó el uso del medicamento Remdesivir para pacientes... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T14:45+0000

2021-03-12T14:45+0000

2021-03-12T14:45+0000

covid-19

vacuna

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1093151304_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_037cb77cf6491b1ff94c842bc501c3c8.jpg

En rueda de prensa, el gerente general de Medicamentos y Productos Biológicos de esta agencia estatal explicó que el registro del Remdesivir es "fruto de la eficacia, seguridad y calidad presentadas".Los representantes de la Anvisa explicaron que la empresa productora de este medicamento presentó una petición de registro el pasado 6 de agosto, y que desde entonces se estaba estudiando la viabilidad de la aprobación.El medicamento ya se usa en calidad de emergencia en EEUU desde noviembre, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció poco después que el medicamento antiviral no evita muertes ni el agravamiento de la enfermedad.La Anvisa también anunció este 12 de marzo la aprobación del uso definitivo de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que hasta ahora se está aplicando en Brasil en clave de emergencia.El registro definitivo dará más autonomía y mayor acceso a la vacuna, ya que hasta ahora sólo podía usarse en los grupos de población prioritarios y más vulnerables a la enfermedad.Hasta ahora, la única vacuna con registro definitivo aprobado en Brasil era la del laboratorio Pfizer, a pesar de que no se está usando en el país porque el Gobierno aún no cerró ningún acuerdo de compra con el fabricante.

/20200629/la-terapia-para-el-covid-19-con-remdesivir-costara-mas-de-2000-euros-por-paciente-1091914655.html

2

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, vacuna, brasil