Argentina celebra los 100 años de Ástor Piazzolla, el genio universal del tango moderno

Cien conciertos, muestras artísticas innovadoras y la reapertura del Teatro Colón, la principal sala lírica del país para la ocasión, son el puntapié de un año... 11.03.2021

En cualquier parte del mundo, no es extraño encontrarse con un músico callejero que, con el llanto del fuelle del bandoneón o acordeón o con el triste canto arrancado a las cuerdas de un violín, haga sonar las reconocibles melodías de Adiós Nonino, Libertango, Oblivion o Milonga del ángel, piezas que nacieron de una de las mentes más brillantes que dieron las lejanas tierras argentinas para transformarse en universales.El 11 de marzo de 1921, en la ciudad balnearia argentina de Mar del Plata, nació Ástor Piazzolla, el célebre bandoneonista y compositor que rompió las reglas del popular género musical porteño, el tango, no sin hacerse de enemigos, para elevarlo a la más alta expresión y reconocimiento mundial, gracias a la fusión con la tradición formal de la música clásica de cámara y el virtuosismo modernista del jazz.A 100 años de su nacimiento, en Argentina se llevarán a cabo una serie de eventos culturales en su homenaje. Destaca la reapertura pospandémica del Teatro Colón, cuna de la música clásica nacional, donde habrá 15 días consecutivos de espectáculos y se recreará el concierto de 1983, con el que Piazzolla se consagró en el país.Pipi es líder y baterista del reconocido sexteto de jazz fusión Escalandrum, que incorpora elementos del tango y folclore argentino. Lanzan en la fecha del centenario su nuevo disco titulado 100, con once reversiones de composiciones del bandoneonista, incluido un solo inédito de una grabación de fines de la década de 1970, originalmente para el tema Suite Troileana, rescatado y cedido por Osvaldo Arce, del famoso estudio de grabación argentino Ion.Cien años, cien homenajesLos homenajes incluyen la inauguración de una muestra artística gratuita en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde también habrá 30 conciertos de múltiples géneros interpretando su obra durante marzo, abril y mayo. El listado de actividades puede visualizarse a través de las plataformas virtuales de Piazzolla100, donde se pueden seguir las más de 100 ciudades del mundo que tendrán actividades para celebrar al genio del tango.En agosto de 2021, se inaugurará la primera sala inmersiva del país en el CCK, una muestra que propone un recorrido a través de las ciudades y los artistas que influyeron en la obra de Piazzolla. Se desarrollará en un espacio físico íntegramente proyectado en paredes y piso, que genera la sensación de ingresar en un entorno cinematográfico envolvente.Además, habrá otra muestra en Mar del Plata, ciudad natal del músico; la organización en septiembre del conjunto de conciertos Experiencia Piazzolla —que ya cuenta con otras dos ediciones en 2016 y 2018–, y el broche de oro será un megaespectáculo gratuito en el Obelisco porteño, que se estima se llevará a cabo a fin de año, si la pandemia lo permite.Biografía de un rupturistaEn 1925, su familia se radica en Nueva York, EEUU, donde vive hasta que Ástor tiene15 años. Allí, su padre le compra su primer bandoneón, nostálgico del tango de Buenos Aires, pero su formación comienza por la música clásica. De niño, Ástor conoce a Carlos Gardel, la voz del tango clásico, y obtiene un pequeño papel en la película El día que me quieras, de 1935, que protagoniza el cantor.En 1936, Ástor regresa a Argentina y en 1939 se incorpora a la formación del gran bandoneonista tanguero Aníbal Troilo, para quien más tarde se convierte en arreglista, mientras toma clases con Alberto Ginastera, reconocido compositor argentino de música académica. En 1944 deja la agrupación de Troilo debido a diferencias artísticas, ya que sus arreglos aspiran a una complejidad mayor que el tango bailable que era popular en la época y en el mundo de los cabarets y la noche porteña. En 1946 forma su primera orquesta y comienza a componer su propio material.En 1949, a sus 28 años, inspirado por el modernismo de compositores europeos como Béla Bartók o Ígor Stravinski, busca perfeccionarse como director orquestal. En 1953, gana un concurso que le permite financiarse un viaje a Europa, y en 1954 recibe una beca del Conservatorio de París, Francia, para estudiar armonía con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger, conocida como la maestra de música más importante del mundo.En París, siente vergüenza de ser bandoneonista y esconde el instrumento en un armario, pero Boulanger lo incita a descubrir la música que hay dentro suyo, lo que significa el nacimiento de su verdadera música propia. Graba 16 piezas con la Orquesta de París, que serán el germen de su obra posterior.Regresa a Argentina y forma, por un lado, una orquesta de bandoneón y cuerdas, y por otro, el octeto de tango contemporáneo, que incorpora por primera vez una guitarra eléctrica, y que lo llevará al rupturismo vibrante que generará el rechazo de las escuelas tradicionales de las orquestas típicas, que ven en la obra de Piazzolla una traición a la estructura y esencia de este género popular.A finales de la década de 1950, Piazzolla viaja a Nueva York, donde experimenta con el tango fusionado con jazz, y en 1960 vuelve a Buenos Aires para formar el Quinteto Nuevo Tango, que será una de sus formaciones emblemáticas.En 1968, crea la primera ópera-tango, María de Buenos Aires, fruto de su sociedad creativa con el poeta y letrista Horacio Ferrer, con quien compuso Balada para mi muerte, La bicicleta blanca, Chiquilín de Bachín. Su pieza más popular, Balada para un loco, fue grabada originalmente con la voz de la cantante Amelita Baltar, y vende 250.000 copias. Lluego será reinterpretada con el cantor Roberto Polaco Goyeneche.Durante la década de 1970, Piazzolla sufre un infarto, se instala en Italia y se convierte en una figura de culto en los principales festivales de jazz del mundo, y sus formaciones adquieren en los años 80 un enorme reconocimiento internacional. Uno de los puntos culminantes de esta etapa es el concierto realizado en el Central Park de Nueva York en 1987.En agosto de 1990, mientras se encontraba en la ciudad de París, sufrió una trombosis cerebral, de la que no pudo recuperarse. Finalmente, murió a los 71 años en Buenos Aires el 4 de julio de 1992. Dejó un legado inmenso, además de bandas de sonido para más de 40 películas y una influencia musical que se hace notar en músicos contemporáneos y de las siguientes generaciones provenientes de múltiples géneros y trasfondos.

