Hallan una "reliquia del sistema solar" en el Reino Unido

2021-03-10

Es la primera vez en 30 años que se recupera un meteorito en el Reino Unido. Cayó en la entrada de una casa del condado de Gloucestershire, y sus fragmentos pesan algo menos de 300 gramos. Ahora han llegado al museo para que se puedan estudiar. Se trata de una condrita carbonácea, lo que hace que esta materia cósmica tenga aún más valor científico. Hasta la fecha se sabe que unos 65.000 meteoritos lograron llegar a la superficie de la Tierra, y que de ellos solo 51 son condritas carbonáceas, explica la investigadora Sara Russell."Es casi alucinante, porque estamos trabajando en las misiones espaciales para traer muestras de asteroides, la Hayabusa 2 y la OSIRIS-REx, y este material es exactamente igual al que están recogiendo", destaca la científica en un comunicado publicado por el Museo de Historia Natural.La Hayabusa 2 regresó a la Tierra en diciembre de 2020 con una pequeña colección de roca espacial que pesaba tan solo 4,5 gramos, mientras que OSIRIS-REx tiene previsto aterrizar en 2023 con más de 60 gramos de material cósmico. Según el científico Ashley King, el objeto se parece un poco al carbón. La roca espacial probablemente contenga minerales de arcilla blanda, y esto sugiere que una vez estuvo llena de agua congelada. Se trata de una característica propia de las condritas carbonáceas que se forman como resultado de una mezcla de minerales y compuestos orgánicos, incluidos los componentes básicos de la vida: los aminoácidos."Es realmente negro, pero es mucho más blando y (…) muy frágil. [Recuperarlo] es emocionante para nosotros no solo porque este tipo de meteorito es increíblemente raro, sino también porque contiene importantes pistas sobre nuestros orígenes", explica.Las condritas carbonáceas se originaron en un asteroide cuando los planetas apenas estaban naciendo, cuando el polvo y el hielo que se arremolinaban alrededor del sistema solar primitivo comenzaron a fusionarse. Esto las convierte en los materiales más prístinos y puede proporcionar información única no solo sobre dónde se formaron el agua y los componentes básicos de la vida, sino también sobre la composición de los planetas.El hecho de que el objeto haya sobrevivido a su descenso y haya sido recuperado es un acontecimiento aún más raro si se tiene en cuenta su frágil estructura, según los científicos. Es probable que esto se deba a la velocidad relativamente lenta a la que viajaba cuando chocó con la Tierra. Se cree que se movía a unos 13 km/s.La velocidad de estos meteoritos puede llegar "a 70 km/s, así que si esta roca tan blanda hubiera viajado a esa velocidad, se habría destruido completamente en la atmósfera", señala Ashley.Hasta la fecha, la colaboración entre las seis redes de cámaras de meteoros y bólidos del Reino Unido UK Fireball Alliance (UKFAll) no ha conseguido determinar de qué asteroide procede el trozo de materia, pero ha revelado que llegó de las regiones exteriores del cinturón que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Ahora se espera que la materia contribuya a los estudios que se llevarán a cabo con las muestras de la Hayabusa 2 y las que llegarán con la OSIRIS-REx.

