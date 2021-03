https://mundo.sputniknews.com/20210309/hallan-un-trozo-de-un-planeta-mas-antiguo-que-la-tierra-1109692574.html

Hallan un trozo de un planeta más antiguo que la Tierra

El meteorito Erg Chech 002 que se estrelló en el desierto del Sáhara en 2020, resultó ser un fragmento de un protoplaneta de 4.600 millones de años de edad. 09.03.2021, Sputnik Mundo

La roca es la muestra más antigua que se conoce hasta ahora. La datación del meteorito reveló que se originó en las primeras versiones de nuestro sistema solar a partir de la corteza de un cuerpo celeste rocoso en pleno desarrollo de un nuevo planeta.Los científicos señalan que el meteorito es un fragmento de un planeta primordial que sobrevivió después de que el planeta fuera destruido o absorbido por otro planeta mayor durante los primeros días del sistema solar.En mayo de 2020, los trozos de Erg Chech 002 se encontraron en Argelia. La roca es de grano grueso, de color tostado y beige con inserciones esporádicas de cristales de color amarillo verdoso y amarillo pardo.Los isótopos radiactivos, el aluminio y el contenido de magnesio indicaban que el meteorito se originó en un antiguo cuerpo celeste de hace aproximadamente 4.566 millones de años.Las composiciones químicas del meteorito también revelaron que se fundió a partir de depósitos de magma parcialmente fusionados en la corteza del protoplaneta. Los análisis químicos revelaron que esta corteza estaba compuesta principalmente de andesita, rica en sílice.Aunque los expertos destacan la rareza del Erg Chech 002, diversos estudios han constatado que las costras de andesita infundidas con sílice eran bastante comunes durante la etapa de formación de protoplanetas del sistema solar, mucho antes de que se formara la Tierra.Durante el período volátil del nacimiento planetario del sistema solar, la mayoría de los protoplanetas probablemente no pudieron superar la infancia, según algunos estudios. O bien estos cuerpos celestes primordiales se hicieron pedazos durante la colisión con otros cuerpos, o fueron absorbidos por planetas rocosos más grandes como Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, dejando solo rastros como el Erg Chech 002.El estudio fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States.

