Parlamento boliviano convoca a fiscal general por demora en juicio a expresidenta Áñez

Parlamento boliviano convoca a fiscal general por demora en juicio a expresidenta Áñez

LA PAZ (Sputnik) — Una comisión del Parlamento boliviano convocó con carácter de urgencia al fiscal general, Juan Lanchipa, para que explique la demora en la... 09.03.2021

El legislador, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría parlamentaria, lamentó que Lanchipa "debe actuar de oficio pero no hizo nada" para avanzar en el proceso contra Áñez, ignorando una recomendación aprobada por el Parlamento en octubre del año pasado.El Parlamento, en una resolución derivada de una investigación de las masacres políticas ocurridas en los primeros días de la gestión de Áñez, en noviembre de 2019, recomendó a la Fiscalía "iniciar juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez Chávez por la comisión de hechos ilícitos identificados", entre ellos genocidio.UrgenciaFlores dijo que la Comisión de Justicia programó para el 16 de marzo el informe de Lanchipa, "con carácter de urgencia porque el tema se está dilatando innecesariamente" y en réplica a una reciente declaración del fiscal general que reveló que el proceso contra la expresidenta no había arrancado.El diputado señaló que la convocatoria fue decidida porque el grupo parlamentario tenía informes de avances en las gestiones iniciales de juicios contra varios miembros del gobierno transitorio de Áñez, pero no contra ella, quien fracasó en su intento de ser electa gobernadora regional en los comicios del pasado 7 de marzo.El fiscal dijo el 7 de marzo que no había considerado iniciar el juicio contra la expresidenta porque la recomendación del Parlamento no era formalmente una "proposición acusatoria", como exigen las normas vigentes para esa clase de proceso.Explicó que tras recibir una proposición acusatoria, que podría originarse en el mismo Parlamento, la Fiscalía emitiría un dictamen aprobando o rechazando el proceso.En caso afirmativo, el eventual juicio planteado por la Fiscalía debería ser aprobado por dos tercios de votos por el Parlamento y remitido al Tribunal Supremo de Justicia, que fallaría en única instancia.El argumento principal de la resolución parlamentaria contra Áñez es un decreto que ordenó la incorporación de los militares en tareas de represión, liberándolos anticipadamente de eventuales responsabilidades penales.La resolución parlamentaria de octubre pasado recomendó también juicio ordinarios contra exministros y exjefes militares y policiales responsables de la represión que dejó una treintena de manifestantes que protestaban contra el golpe que derribó al Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

