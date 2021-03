https://mundo.sputniknews.com/20210305/el-novedoso-radar-en-alaska-parte-del-sistema-de-defensa-antimisiles-global-de-eeuu--1109582474.html

El novedoso radar en Alaska, ¿parte del sistema de defensa antimisiles global de EEUU?

Un radar antimisiles en construcción en Alaska y clave para la Fuerza Aérea de EEUU podría estar listo en 2023.

El Radar de Discriminación de Largo Alcance (LRDR) actualmente se está instalando en la base aérea de Clear, y la Agencia de Defensa de Misiles de EEUU indica que ya ha completado "todas las principales actividades de producción, así como la instalación de equipos y paneles de matriz". La puesta a punto del sistema de defensa antimisiles sufrió retrasos en marzo del 2020 debido a la pandemia de coronavirus. Así que el despliegue final —planificado para el año fiscal 2021— se retrasará hasta 2023, momento en el que la Fuerza Aérea del país norteamericano se hará cargo de él.En enero de 2012, se lanzó un radar de defensa antimisiles de la Alianza en el sureste de Turquía. En mayo de 2016 entró en funcionamiento una base de misiles interceptores con sistemas Aegis Ashore en Rumanía, a unos 600 kilómetros al oeste de Crimea. El 13 de mayo de 2016, en el norte de Polonia se comenzó a construir un nuevo complejo similar. El LRDR es un novedoso radar de banda S no solo capaz de rastrear misiles balísticos e hipersónicos que amenazan el territorio estadounidense, sino también discriminar el vehículo portador de ojivas de los objetivos falsos y de otros objetos no letales. Está fabricado por la empresa Lockheed Martin y forma parte del Sistema Terrestre de Defensa a Medio Trayecto, diseñado para proteger y defender el continente estadounidense de la amenaza que representan los misiles balísticos intercontinentales. Escudo controvertidoEl LRDR se está desplegando en EEUU, pero otros sistemas de defensa antiaérea de Washington están instalados en el territorio de sus aliados europeos y miembros de la OTAN. En enero de 2012, se lanzó un radar de defensa antimisiles de la Alianza en el sureste de Turquía. En mayo de 2016 entró en funcionamiento una base de misiles interceptores con sistemas Aegis Ashore en Rumanía, a unos 600 kilómetros al oeste de Crimea. El 13 de mayo de 2016, en el norte de Polonia se comenzó a construir un nuevo complejo similar. Tanto la versión rumana del sistema de defensa antimisiles como la instalación polaca en construcción cuentan con lanzadores universales MK-41. Si bien algunos especialistas aseguran que es capaz de lanzar misiles de crucero de medio alcance Tomahawk, Washington y sus aliados han desmentido energéticamente dichas acusaciones, y ponen de relieve el carácter exclusivamente defensivo de los complejos. En 2019 EEUU empezó los trabajos de construcción de un radar antimisiles en la isla noruega de Vardoya, ubicada a unos 50 kilómetros de la frontera con Rusia. La idea inicial era instalar misiles de largo alcance controlados por un radar en la República Checa. Planes que en varias ocasiones fueron rechazados por las autoridades checas. "No es defensa"La OTAN y EEUU reiteran que los sistemas instalados en el territorio de los países miembros de la Alianza tienen por objetivo proteger el espacio euroatlántico de las potenciales amenazas externas, como son los misiles de largo alcance. La alianza nombra a Irán como principal motivo para el despliegue del escudo antimisiles, y desmiente que esté dirigido contra Rusia a pesar de la aparente cercanía de sus fronteras. No obstante, Moscú está preocupado por la defensa antiaérea de Estados Unidos y de la OTAN cercana a su territorio. El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en mayo de 2016 que el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses en Europa no era una defensa, sino una parte del potencial estratégico nuclear de EEUU trasladado al este de Europa. Si bien estas acciones fueron vistas como una violación del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, según opina el mandatario ruso, en agosto del 2019 el acuerdo fue suspendido. En 2017, el entonces representante del Ministerio de Defensa de Rusia, Alexánder Emeliánov, advirtió que el escudo de EEUU controla casi todo el territorio de Rusia, y que amenaza así su capacidad de contención y la seguridad de la actividad espacial internacional. Opinó también que amenazaba la soberanía de los propios países donde estaban desplegados.El ministro de Defensa del país euroasiático, Serguéi Shoigú, a su vez, considera que el sistema antimisiles estadounidense desestabiliza y estimula la carrera armamentista.Un año después, en marzo de 2018, el mandatario ruso presentó un misil de crucero, probado con éxito a finales de 2017, eficaz para eludir el escudo antimisiles de EEUU. Según indicó, cuenta con un alcance "casi ilimitado" (de al menos 7.000 kilómetros) gracias a su planta propulsora nuclear.En mayo de 2019 Moscú afirmó que tomaría contramedidas ante el despliegue de un radar de EEUU en Noruega."Es evidente que Rusia no puede ignorar los preparativos militares llevados a cabo cerca de sus fronteras y tomará medidas para responder a ello y para garantizar su seguridad", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, en una rueda de prensa.Según la diplomática, existen razones para creer que el radar estadounidense vigilará el territorio de Rusia y formará parte del sistema antimisiles del país norteamericano.

