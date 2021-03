https://mundo.sputniknews.com/20210304/ministerio-argentino-sugiere-una-sola-dosis-de-sputnik-v-por-alta-eficacia-en-positivos-1109528084.html

Ministerio argentino sugiere una sola dosis de Sputnik V por alta eficacia en positivos

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina dejó entrever este 4 de marzo que, por su alta respuesta inicial, las personas... 04.03.2021, Sputnik Mundo

El estudio estuvo liderado por científicos del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina), la agencia estatal de investigaciones, y realizado bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires (este).Los especialistas sugieren revisar el esquema de vacunación para aquellas personas con antecedentes confirmados de infección por COVID-19, lo que permitiría optimizar recursos sin comprometer la eficacia de la inmunización, consigna el informe.La especialista especificó que los pacientes producen "niveles de anticuerpos similares e incluso superiores a los producidos por personas no infectadas que recibieron dos dosis de la vacuna"."Estos resultados sugieren que la infección previa genera memoria inmunológica que se evidencia con la primera dosis de Sputnik V, produciendo niveles aumentados de anticuerpos en comparación con individuos no infectados previamente", señala por su parte el investigador superior del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA (INBIRS), también miembro del equipo que realizó el estudio, Jorge Geffner. Detalles del estudioEn la primera etapa del estudio se analizó la respuesta inmune de 142 trabajadores de la salud que se ofrecieron como voluntarios (entre 18 y 59 años) de siete centros públicos de la Provincia de Buenos Aires, de los que 22 habían estado previamente infectados con el nuevo coronavirus.En el protocolo empleado, se tomaron muestras de suero previo a la vacunación (nivel basal), a los 21 días de haberse aplicado la primera dosis y a los 21 días de haberse aplicado la segunda dosis.Se analizaron 600 muestras de suero y se realizaron más de 3.000 determinaciones para la cuantificación de anticuerpos del tipo IgG contra la proteína Spike del virus, como así también la cuantificación de anticuerpos neutralizantes de la infección.Para esto último se evaluó la capacidad que tiene el suero de impedir que el SARS-CoV-2 infecte a una célula. Esta es una medida de cuan protectores son los anticuerpos generados.El estudio mostró que el esquema completo de la vacuna Sputnik V indujo una respuesta humoral contra la proteína Spike del nuevo coronavirus en el 100% de voluntarios analizados en el estudio longitudinal 21 después de la segunda dosis.Pero también reveló que la mediana de título o cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas que recibieron una sola dosis de la vacuna es ocho veces superior a la de aquellos voluntarios sin infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis."Estos resultados muestran que la respuesta humoral de memoria de personas previamente expuestas al virus es robusta y parecería ser superior a la desarrollada después de dos dosis en personas que no se enfrentaron con el virus previamente", destacó Gamarnik.Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V, la respuesta inmune contra SARS-CoV-2 en el grupo con previa infección mostro una mediana en la cantidad de anticuerpos muy alta.Esta llegó a un valor de 12.800 (lo que mide cuantas veces se puede diluir el anticuerpo y aun detectar su actividad), y el otro grupo (sin previa infección) mostró un valor medio de 200.Tras la segunda dosis, la cantidad de anticuerpos en el grupo sin previa infección saltó de 200 a 1.600, mientras que en el grupo con previa exposición a SARS-CoV-2 no se observaron diferencias significativas tras comparar el nivel de anticuerpos después de una y dos dosis de vacuna.Los investigadores también evaluaron la capacidad de los sueros de los voluntarios vacunados para neutralizar la infección viral."Los resultados fueron consistentes con el análisis de títulos de IgG totales, mostrando que la cantidad de anticuerpos neutralizantes en el grupo con previa infección fue superior con una dosis a la del grupo sin infección después de recibir la segunda dosis", destacó Gamarnik.Recientes trabajos con las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna mostraron que la respuesta humoral luego de una dosis en personas con exposición previa al virus es de tal magnitud que sería posible no aplicar una segunda dosis.De hecho, países como Francia y España adoptaron esa política en ciertas franjas etarias para optimizar recursos."Sin embargo, no había estudios hasta el momento con la vacuna Sputnik V que comparasen los niveles de respuesta inmune de individuos vacunados con dos dosis con individuos vacunados con una dosis con exposición previa a SARS-CoV-2", afirmó Gamarnik.La investigación contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación y fue coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires; con la participación de la FIL, el INBIRS, y el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que depende del CONICET.

