https://mundo.sputniknews.com/20210304/los-abuelos-tiktokers-de-granada-es-una-forma-terapeutica-de-conectar-con-sus-nietos-1109519280.html

Los 'abuelos tiktokers' de Granada: "Es una forma terapéutica de conectar con sus nietos"

Los 'abuelos tiktokers' de Granada: "Es una forma terapéutica de conectar con sus nietos"

La vacunación, la fiesta de San Valentin o los carnavales. Cualquier excusa es buena para mostrar en TikTok la vitalidad de los mayores de la Unidad de... 04.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-04T15:25+0000

2021-03-04T15:25+0000

2021-03-04T15:25+0000

tiktok

españa

mayores

residencia

granada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/1109518707_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df21b33690ee30bec74a43a9b2d53530.jpg

Una residencia de mayores localizada en el municipio granadino de Valderrubio ha creado su propia cuenta de TikTok para continuar realizando actividades terapéuticas con otro enfoque. "Cuando creamos la cuenta el objetivo era continuar con los ejercicios adaptándolos a cada persona e intentar que no se estancaran en su día a día", detalla Vanesa Rubio, terapeuta ocupacional.Empezaron a subir vídeos a su cuenta de TikTok en diciembre con motivos navideños. La idea surgió a raíz del confinamiento. "Todos los protocolos a seguir restringían mucho las actividades que nosotros realizábamos en el centro. No podíamos hacer grupos, tuvimos que desechar un montón de material que era muy manipulativo y decidimos crear un nuevo contenido para el centro", explica la terapeuta.Desde entonces, no han dejado de subir vídeos con diversas temáticas. Vinieron los bailes, los disfraces de carnaval y hasta los vídeos de San Valentín, la gran mayoría con más de mil 'me gustas'. Sin embargo, uno de ellos fue el que les llevó a la cima de la popularidad. Se trata del vídeo donde los mayores bailan sincronizados tras ponerse la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. "Estamos todos bien", alentaban en un mensaje de su publicación. El vídeo en cuestión supera los 534.000 'me gustas' y ha sido compartido más de 60.000 veces.El centro, que permaneció cerrado de marzo a junio por la crisis sanitaria, consta de 30 usuarios que acuden desde por la mañana hasta por la tarde. Luego regresan a sus casas. Muchos de ellos viven solos y durante el encierro, "no podían ver a nadie, ni a sus familiares, y quisimos acercar las actividades del centro a su casa", narra la terapeuta del centro. "Les enviamos cuadernos a su casa y publicábamos vídeos en Facebook con ejercicios para que no perdieran la movilidad".Al reabrir las instalaciones, encontraron en TikTok una manera para que sus familiares pudieran saber de ellos. "Como la mayoría de las personas estaban confinadas, los mayores recibían menos visitas y encontramos en la app un medio para que sus seres queridos les vieran y siguieran de cerca lo que iban haciendo". Ahora, los vídeos se han convertido en todo un fenómeno viral que se suman a los retos más difundidos por la denominada Generación Z, como el baile del Rico Rico o el Túnel del tiempo.Y es que en esta residencia granadina, la edad es tan solo un número, puesto que han convertido las prácticas habituales de los jóvenes en las redes sociales en una estrategia terapéutica. "Vimos que dentro de nuestro programa, TikTok se adaptaba muy bien a la creatividad de los abuelos, porque ellos muchas veces son los que deciden lo que quieren hacer en los vídeos", declara Vanesa Rubio. "En los teatrillos estimulamos la memoria porque ellos tienen que aprenderse las frases y se tienen que concentrar. En el tema físico, hacemos muchos vídeos con circuitos que se utilizan como rehabilitación física".Tras observar el éxito de su cuenta, con más de 40.000 seguidores, piensan continuar subiendo vídeos didácticos para animar tanto a los mayores como a los más jóvenes. "A ellos les gusta mucho porque es una forma terapéutica de conectar con sus nietos. Han llegado a un punto en que en casa, o cuando les llaman los abuelos, tienen algo de lo que hablar porque TikTok es de una generación especialmente de un público más joven".

/20210219/usuarios-de-tiktok-descubren-un-alucinante-informe-de-la-cia-1108001391.html

granada

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

tiktok, mayores, residencia, granada