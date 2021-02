https://mundo.sputniknews.com/20210219/usuarios-de-tiktok-descubren-un-alucinante-informe-de-la-cia-1108001391.html

Usuarios de TikTok descubren un alucinante informe de la CIA

Unos usuarios de TikTok han descubierto un informe de la CIA escrito en 1983 en el que la agencia asegura que los seres humanos pueden viajar en el tiempo y... 19.02.2021

El reporte, redactado por el teniente coronel del Ejército estadounidense Wayne M. McDonnell, describe esta experiencia como "un sistema de entrenamiento diseñado para aumentar la fuerza, el enfoque y la coherencia de la amplitud y la frecuencia de la producción de las ondas cerebrales entre los hemisferios izquierdo y derecho, con el fin de alterar la conciencia". El ambicioso objetivo del programa fue ni mucho menos "escapar incluso de las restricciones del tiempo y espacio". El proyecto Gateway utilizaba sonidos para manipular las ondas cerebrales con el objetivo de crear un estado alterado de conciencia en el que la persona pueda interactuar con aspectos no físicos de la realidad. Estas técnicas se pueden usar para manifestar objetivos, curar el cuerpo de forma no tradicional e incluso viajar a través del espacio y el tiempo para acceder a nueva información, creía el autor del documento. En su informe, McDonnell concluía que la experiencia era posible en términos de ciencia física y que podría tener usos prácticos en la inteligencia estadounidense, pero que se necesitaba más investigación. El informe fue desclasificado por la CIA en 2003, pero entonces, nadie se fijó en él. Ahora, la usuaria de Tik Tok Abigail Carey explicó el extenso informe en una secuencia de vídeos.Carey asegura que el informe de la CIA confirma la eficacia de meditación trascendental y la hipnosis. Según Carey, el documento explica "dónde vamos cuando morimos, qué es la conciencia, que nuestro universo es un holograma, el viaje en el tiempo y cómo enviar mensajes telepáticos".Entre muchas otras cosas, el documento desclasificado explica que la materia sólida simplemente no existe y todos los átomos son solo redes de energía que giran y oscilan. El universo está compuesto por campos de energía que interactúan, algunos en reposo y otros en movimiento, lo que hace posible el impacto directo de la conciencia en el mundo físico. Los métodos de Gateway Experience En 1975, un especialista en la radio llamado Robert Monroe registró patentes para una técnica de audio llamada Hemi-Sync, abreviatura de sincronización hemisférica. Esas ondas sonoras, fabricadas por el Instituto Monroe, siguen estando disponibles hoy en día en la tienda de Amazon. Monroe afirmaba que la técnica podía crear un estado alterado de conciencia mediante el uso de ondas sonoras para sincronizar la producción de ondas cerebrales en los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. El equipo de McDonnell utilizó las cintas Hemi-Sync y otras técnicas de relajación en su evaluación de Gateway Experience. Su análisis se basaba en los siguientes componentes: modelos biomédicos para comprender los aspectos físicos del proceso Gateway;mecánica cuántica para explicar la naturaleza y el funcionamiento de la conciencia humana;física teórica para explicar el carácter de la dimensión espacio-temporal y los medios por los que se puede trascender;física clásica para traducir la experiencia extracorporal al lenguaje de la ciencia física.Curiosamente, falta una página del informe de McDonnell en medio de una sección en la que describía los posibles usos prácticos de Gateway. La CIA, sin embargo, asegura que la página nunca ha existido, por lo que ha surgido la teoría de que el militar se deshizo de ella a propósito como un desafío para los que quieran dominar estas técnicas.

