República Dominicana junta ladrillos para cerrar paso a haitianos

República Dominicana junta ladrillos para cerrar paso a haitianos

LA HABANA (Sputnik) — La construcción de un muro en la frontera entre República Dominicana y Haití sería "catastrófica y vergonzosa", dijo a Sputnik el... 02.03.2021, Sputnik Mundo

república dominicana

haití

El sábado pasado, el mandatario dominicano Luis Abinader anunció la construcción del muro a partir del segundo semestre de este año.El proyecto, a cargo de la empresa israelí Rafael Advanced Defence Systems, prevé la instalación en dos años una doble verja perimetral en los tramos más conflictivos y una simple en el resto, además de sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos.Las autoridades dominicanas arguyen que el muro servirá para poner freno a graves problemas de inmigración irregular, narcotráfico y tránsito de vehículos robados.Fuentes de la cancillería dominicana aseguraron a medios locales que la valla fronteriza tendría un costo superior a los 100 millones de dólares.En opinión de Castillo, se trata de un gasto enorme e injustificado."También seríamos muy criticados por la comunidad internacional, porque en estos tiempos se aboga por quitar muros, no por ponerlos", subrayó el activista comunitario, quien asegura que la decisión del Gobierno de su país responde a la presión de grupos de poder internos con un pensamiento anti-haitiano."Para nadie es un secreto que la pobreza en Haití se agudiza cada día más, lo que obliga a los haitianos a cruzar la frontera con República Dominicana en busca de trabajo y comida, y encuentran aquí un espacio, como todas las emigraciones en el mundo", enfatizó Castillo.El comunicador agregó: "Uno se va al lugar donde está mejor. Los ejemplos sobran alrededor del mundo, de Marruecos a España, de Nicaragua a Costa Rica, de México a Estados Unidos; siempre hay emigración a países donde las economías son más favorables y no hay dudas que lo hacen buscando mejor vida".Impacto económicoSegún cifras oficiales, cerca de 500.000 haitianos viven en República Dominicana, dos países que coexisten en la isla La Española, en las Antillas Mayores.Castillo asegura que la presencia de los haitianos en el país vecino tiene un impacto innegable."La mano de obra haitiana es vital, principalmente en el sector de la construcción y la agricultura, dos ejes económicos importantes donde la presencia haitiana tiene peso", comentó."Hay fincas de plantaciones –añadió el comentarista radial-, entre ellas de plátanos, donde solo el dueño es dominicano, y puedes encontrar cientos de haitianos empleados en las labores del campo. Lo mismo sucede en la construcción, donde en muchas obras solo encuentras que el ingeniero o el arquitecto son dominicanos, el resto de los operarios, hasta los maestros de obra son haitianos".Según Castillo, desde República Dominicana a Haití se vende azúcar, maderas, pinturas, aceites, hielo, materiales de construcción, productos agrícolas, aves, harina, cemento, varillas de metal y otros muchos productos."Es difícil escuchar al empresariado dominicano hablar mal de Haití", comentó Castillo.Reactivacion de una vieja ideaLa idea de un muro fronterizo no es nueva: ya en 2014 el tema había sido discutido en el Congreso legislativo dominicano.Para el entrevistado, lo que hace volver a poner sobre el tapete la idea de la construcción del muro fronterizo es que este Gobierno (encabezado por el presidente Abinader) se deja presionar muy fácilmente, toma medidas que después tiene que dar marcha atrás"."Hay varias familias poderosas –enfatizó Castillo-, con sentimientos anti-haitianos que son los promotores principales del muro en la frontera, y este muro no va a resolver nada, porque en la frontera los haitianos cruzan con la anuencia de las autoridades y los militares dominicanos. Hay una mafia organizada desde los lados de la frontera".La medida aprobada por el Gobierno no cuenta con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica ni agrupaciones comunitarias que defienden la tesis de crear mejores condiciones de vida para los inmigrantes haitianos, regularizar la inmigración y fomentar las fuentes de comercio entre ambos países.

