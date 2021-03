https://mundo.sputniknews.com/20210303/comisario-espanol-villarejo-deja-la-carcel-denunciando-torturas-y-dispuesto-a-defenderse-1109486020.html

Comisario español Villarejo deja la cárcel denunciando torturas y dispuesto a defenderse

Comisario español Villarejo deja la cárcel denunciando torturas y dispuesto a defenderse

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El comisario jubilado de la Policía Nacional española José Manuel Villarejo, considerado máximo exponente de las llamadas "cloacas... 03.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-03T19:33+0000

2021-03-03T19:33+0000

2021-03-03T19:31+0000

españa

torturas

cárcel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094300954_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_8422ecf9012b99ca9bff2ca8a55b8377.jpg

"Mi función va a ser únicamente defenderme", dijo en una comparecencia improvisada a los numerosos medios de comunicación que le esperaban en las puertas del penal madrileño.José Manuel Villarejo ha permanecido en prisión desde noviembre de 2017 y el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón decidió este 3 de marzo ponerlo en libertad, ya que su juicio está previsto que empiece el próximo diciembre y la legislación española fija en cuatro años el periodo máximo que un acusado puede estar en prisión preventiva.El juez le ha impuesto al comisario jubilado, como medidas cautelares, personarse diariamente en el juzgado más cercano a su domicilio, la prohibición de abandonar el territorio español y la retirada del pasaporte.Aseguró a los periodistas que no piensa huir, al mismo tiempo que denunció situaciones como la incautación de 40 Teras de información "y de pronto la inmensa mayoría no la pueden desencriptar o no le dan una copia a mi abogado", dijo.Adelantó que este jueves se personará ante el juez y que "será muy interesante lo que voy a declarar".Jose Manuel Villarejo, conocido por realizar escuchas a conocidos personajes de la vida política, social y empresarial española, alguna de las cuales se han filtrado a los medios, es el principal acusado de la macrocausa Tándem, que se compone de una treintena de piezas.Se le acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

/20200715/caso-dina-operacion-para-desprestigiar-a-podemos-o-giro-de-los-acontecimientos-1092078775.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

torturas, cárcel